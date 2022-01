adele,-offerta-da-capogiro-per-villa-di-noto-attore-americano

La cantante inglese Adele vuole una tenuta immensa che si trova a Beverly Hills e ha all’interno una villa lussuosa

I soldi non sono un problema ma si tratta comunque di un acquisto che per portarlo a conclusione ha bisogno di una trattativa e tantissimi cavilli da tenere in considerazione.

Anche perché le parti in causa sono ovviamente milionari che hanno certamente una schiera di avvocati, collaboratori e consulenti da compensi eccellenti.

Se chi vuole comprare è Adele, chi deve vendere è un altro divo, ma del cinema, Sylvester Stellone che da tempo vuole dare via la splendida ed emmensa tenuta di Beverly Hills. All’interno c’è una villa che secondo chi nel corso degli anni è stato ospite dell’attore che ha interpretato Rocky è mega lussuosa. Un’altra parte dell’immensa proprietà ha un terrone che si distende per ettari ed ettari.

La vendita della grande proprietà è una vicenda molto vecchia. L’attore americano ha deciso di venderla tempo fa ma non è mai riuscito nell’intento visto il prezzo non proprio modico. Pare che il valore iniziale sia stato di circa 110 milioni di dollari (pari a 96 milioni di euro), cifra che ha costretto Stallone ad abbassare sempre il prezzo divanti alla difficoltà di trovare un acquirente.

Maybe the biggest celebrity house sale of the year is going down in Bev Hills, because TMZ has learned Adele is about to become the owner of Sylvester Stallone’s awesome estate, and she’s getting it for a steal. https://t.co/DvlLfyEJq5

— TMZ (@TMZ) January 1, 2022