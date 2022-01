“Pregate per me”. L’uomo che sconvolge Napoli: come l’ha ridotto il Covid | Guarda

Ha sconvolto Napoli e il mondo della musica, Luca Sepe: popolare cantautore e parodista, è risultato positivo al Covid e con un post su Facebook ha annunciato il peggioramento delle sue condizioni di salute: “Sto molto male e sto andando a ricoverarmi – ha scritto – pregate per me. Vi voglio bene”. Qualcuno ha pensato a uno scherzo, ma al post datato 1 gennaio, poco dopo le 14, è seguito il video del suo trasporto in ambulanza, con tanto di mascherina per l’ossigeno ben calata sul volto.

Già durante le festività natalizie Sepe aveva comunicato l’impossibilità di partecipare a un evento indiretta su Radio Crc proprio a causa del virus: “La maledetta influenza Covid mi ha beccato proprio durante i giorni di festa – aveva scritto – mi riprendo e ci vediamo presto”. Poi le sue condizioni di salute si sono repentinamente aggravate. Il 45enne è stato costretto a chiedere il ricovero in ospedale.

Nato a Napoli nel 1976, Sepe non è solo famoso nella sua città e in Campania. Nel 1998, giovanissimo, aveva partecipato anche al Festival di Sanremo tra le nuove proposte col brano Un po’ di te riscuotendo poi, come ricorda il sito Fanpage.it, anche un buon successo all’estero tra America del Nord ed Europa dell’Est. La sua voce da anni entrava nelle case e nelle auto degli ascoltatori di Radio Marte, Radio Kiss Kiss Napoli e dal settembre 2020 con Radio Crc Targato Italia.