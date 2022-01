pellezzano:-chi-sono-le-2-giovani-vittime-del-tragico-incidente-di-capodanno

Il dramma di Pellezzano, provincia di Salerno: chi sono le 2 giovani vittime del tragico incidente di Capodanno.

Capodanno di sangue sulle strade italiane: un gravissimo incidente in scooter è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Pellezzano, in provincia di Salerno. Nulla da fare per due giovanissimi che hanno perso la vita. La notizia del tragico incidente si è diffusa subito attraverso i canali social ufficiali del comune campano.

“Via Carlo De Iuliis è interdetta al traffico veicolare per un grave incidente mortale sia in direzione Via Grillo di Capezzano che in direzione Cologna sua Via Tenente Farina”, viene fatto sapere con un avviso apparso qualche ora fa su Facebook da parte dell’amministrazione cittadina. Poco dopo, sono arrivate le conferme tragiche.

Un Capodanno drammatico quello odierno a Pellezzano, dunque, dove a seguito di un grave incidente tra moto hanno perso la vita due ragazzi. Le vittime sono I.B., una ragazza di 15 anni, e N.G. adolescente di 17 anni, che sarebbe dovuto diventare maggiorenne a breve, stando a quanto si è appreso.

Il drammatico incidente di Pellezzano: cordoglio per le giovani vite spezzate

Sul luogo del drammatico schianto, avvenuto all’altezza della “Cartiera”, sono giunti rapidamente i militari dell’Arma dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e gli agenti della Polizia Locale. Insieme ai due ragazzi deceduti, che erano in sella a uno scooterone di cilindrata 250, c’erano anche altri due giovani, su un altro mezzo a due ruote.

La notizia del drammatico decesso ha fatto rapidamente il giro del paese, appunto, e ora è forte il dolore e il lutto per queste due giovanissime vite spezzate. L’eco di questa tragedia è arrivato anche fuori dai confini comunali e in tanti hanno espresso vicinanza al sindaco Francesco Morra in rappresentanza della popolazione locale.

Il primo cittadino, in un messaggio, ha evidenziato: “Nessuno mai avrebbe voluto e immaginato un inizio di anno così tragico. Un incidente, verificatosi in via Carlo De Iulis sul nostro territorio, che ha letteralmente sconvolto l’intera cittadinanza”. Di grande dolore e costernazione sono i sentimenti diffusi in paese dopo l’accaduto.

