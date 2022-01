Oroscopo di Branko 3 gennaio: amore, salute e lavoro di questo lunedì

Ariete – Cercate di non pensare troppo ai vostri obblighi, meglio concentrarsi su se stessi. Siete riflessivi e fate bene ad esserlo prima di fare una scelta!

Toro – Oggi siete più selettivi del solito nelle emozioni, attorno a voi sta succedendo troppo. E voi avete un desiderio: trascorrere un po’ di tempo da soli!

Gemelli – Fate bene a seguire il vostro istinto perché quello non sbaglia mai. In arrivo cambiamenti positivi, cercate di trascorrere più tempo all’aria aperta!

Cancro – State per raggiungere un bel successo, siete ottimisti. La forma fisica è al top, siete così in grado di affrontare qualsiasi ostacolo. Non perdetevi in discorsi inutili!

Leone – Oggi siete in grado di esprimervi liberamente, approfittate di questo per risolvere un po’ di questioni rimaste in sospeso. Che ne dite di rilassarvi, magari andando a vedere uno spettacolo?

Vergine – Basta con le preoccupazioni, cercate di godere della vita il più possibile senza pensieri. State, involontariamente, forzando le cose: meglio riposarsi e fare sport!

Bilancia – Attorno a voi c’è troppo caos, cercate di rimanere con i piedi ben saldi a terra: l’equilibrio, nella vita in generale, serve. Fate più sport, magari all’aria aperta!

Scorpione – Cercate di non perdere tempo, di non preoccuparvi per cose inutili. Meglio vivere e godere a pieno di quello che avete: cercate, però, di trovare la calma!

Sagittario – Oggi tutto andrà per il verso giusto. O almeno, sarà così fino a quando qualcuno non verrà a piangere da voi. Cercate di non essere goffi!

Capricorno – Oggi siete gentili e questo vi porterà fortuna. Le conversazioni saranno positive e l’energia non vi mancherà. Meglio di così!

Acquario – Oggi siete in grado di risolvere un conflitto, ma cercate di essere meno irritabili!

Pesci – Avete raggiunto finalmente un buon equilibrio, ma siete stanchi: che ne dite di trascorrere una serata tranquilla, magari a casa?

