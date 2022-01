morto-l’attore-max-julien,-protagonista-di-molti-film-di-genere

L’attore Max Julien, protagonista di molti film di genere come “The Mack – Il marciapiede della violenza”, è morto a 88 anni.

È morto Max Julien, che ha recitato nel classico del genere blaxploitation del 1973 “The Mack – Il marciapiede della violenza” al fianco di un giovane Richard Pryor. Aveva 88 anni. È morto il giorno di Capodanno allo Sherman Oaks Hospital, come sua moglie da 30 anni, Arabella, ha detto a The Hollywood Reporter. La causa della morte non è stata resa nota.

Il suo team di pubbliche relazioni ha reso omaggio all’attore in una dichiarazione a TMZ: “Durante la carriera decennale di Julien, questi era noto per essere audace, onesto e diretto. Avrebbe vissuto e detto la sua verità sia professionalmente che privatamente. Era considerato un raro ‘uomo tra gli uomini’”.

Anche David F. Walker, scrittore e regista di fumetti amico di Julien, ha pubblicato un tributo su Instagram. “Ho incontrato Max nel 1996″, ha scritto. “Era un grande essere umano e abbiamo avuto così tante conversazioni incredibili. Era brillante, esilarante e carismatico”.

Chi era Max Julien: i suoi ruoli più celebri

In The Mack – Il marciapiede della violenza, Julien ha interpretato Goldie, un ex detenuto che diventa un grande protettore a Oakland (con l’aiuto di Slim, il personaggio di Pryor) dopo essere uscito di prigione. Il film è stato elogiato come un classico del genere blaxploitation. Anche Quentin Tarantino ha detto di essere un fan.

Una volta il grande regista e produttore di film di genere che hanno fatto la storia del cinema, a proposito di The Mack – Il marciapiede della violenza, ha scritto: “Anche includendo i suoi difetti, The Mack è il film criminale migliore e più memorabile dell’intero genere della blaxploitation”.

Tra i film che hanno reso celebre Max Julien, il quale ha avuto una formazione con il teatro di Broadway, ricordiamo anche The Black Klansman e Psych Out – Il velo sul ventre, quest’ultimo al fianco di Jack Nicholson, le sue due prime interpretazioni, poi Thomasine & Bushrod (che ha anche scritto), Cleopatra Jones: Licenza di uccidere, L’impossibilità di essere normale e più di recente American Pimp.

