fedez,-una-figuraccia-epocale.-mara-venier-lo-chiama-in-diretta-e-lui…-come-si-presenta,-imbarazzo-in-studio

Fedez è intervenuto a sorpresa, a Domenica In, nella puntata di oggi 2 gennaio, su Rai uno, da Mara Venier mentre la conduttrice stava intervistando Orietta Berti, che con il rapper milanese e Achille Lauro ha fatto la canzone Mille. La Venier ha chiesto subito ai Ferragnez,- Fedez è positivo al Covid – “Chiara è negativa, giusto?”. “Chiara oggi è negativa, io no”, ha risposto il rapper. “Va bene, un po’ di pazienza presto sarai negativo anche tu”, ha commentato zia Mara.

Ma c’è stato anche un momento di imbarazzo quando gli autori del programma hanno mandato in onda una clip su Fedez e Ferragni: “Ho un filmato per voi, per te e Chiara”, ha annunciato la Venier, che però ha dovuto fermare tutto quando il cantante ha confessato di non avere nemmeno acceso la tv pensando forse di non essere in diretta. Quindi la figuraccia: “Sono al telefono, non vedo nulla. aspetta che accendo la tv. Tanto è in differita”, ha detto Fedez. “No, mi devi dare il via tu”, la risposta di Mara che ha riso imbarazzata per l’intoppo.

Alla fine il filmato è andato in onda e Fedez se l’è goduto tutto. E pure Chiara Ferragni è intervenuta a sorpresa: “Grazie Mara, mi sono commossa come sempre quando ascolto questa canzone”. “Ciao, siete meravigliosi”, ha concluso la Venier.