come-vola-in-classifica-big&bang-hits-21/22,-la-compilation-targata-rtl-102.5

Il nuovo anno si apre con un’altra bella notizia per RTL 102.5. Il triplo cd – Big&Bang – vola in poche ore alla terza posizione di classifica su ITunes.

“BIG & BANG HITS 21/22” la compilation con 3 imperdibili cd, per un totale di 65 tracce: la migliore musica house, le hit di questi giorni e i più bei successi degli anni ’70 e ’80! In poche ore , la compilation “BIG & BANG HITS 21/22”, prodotta e distribuita da Warner Music Italy, è arrivata sul podio. Un grande successo targato Rtl 102.5, dopo il brindisi di mezzanotte con Tiziano Ferro: la prima radiovisione d’Italia per la notte di San Silvestro mette insieme i più grandi nomi della musica per uno show che è un vero successo.

“Qui sono le 15”, dice in radiovisione Tiziano Ferro a RTL 102.5. Ed è proprio lui ad iniziare il conto alla rovescia, che emoziona tutti. Il nuovo anno arriva con il brindisi di Tiziano Ferro da Los Angeles. Ma questo è solo uno dei tanti momenti più entusiasmanti dello show di Capodanno di RTL 102.5 e Radio Zeta – che riesce a mettere insieme una quarantina di star della musica italiana e internazionale. Una serata unica. Indimenticabile. Tutto rigorosamente in diretta. Da Laura Pausini a Tiziano Ferro, da J-Ax a Katy Parry (e non solo). La lista è assai lunga. I nomi sono davvero forti: Jovanotti, Alessandra Amoroso – tra l’altro annuncia che sarà una volta al mese fino al 13 luglio (data del suo live a San Siro) conduttrice d’eccezione su RTL 102.5. E poi, nella lunga serata, arrivano anche Cristiano Malgioglio, Kungs, Mahmood, Gaia, Gué Pequeno, Purple Disco Machine. Ed ancora, Arisa, i Tiromancino, Gianni Morandi, Noemi, Bob Sinclar, Francesco Gabbani, Katy Perry, Emma, Le Vibrazioni, Gianna Nannini, i The Kolors, Marco Mengoni, Annalisa, Sangiovanni, Elettra Lamborghini, J-Ax, Alvaro Soler. La lunga lista prosegue con Giuliano Sangiorgi, Fred De Palma, Tiziano Ferro, Sophie and the Giants, Meduza, i Pinguini Tattici Nucleari, Tecla e Alfa.

Alla conduzione si avvicendano Federica Gentile, Carolina Rey e Mario Vai. Poi, dalle 22 arrivano Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto, Simone Palmieri e Diego Zappone. Il brindisi a mezzanotte. La musica, quella scelta da RTL 102.5 per un evento unico come il capodanno che mette insieme tutti gli italiani. Un evento che viene seguito in diretta da milioni di italiani, che scelgono RTL 102.5 per salutare il nuovo anno. Musica, brindisi e tanta leggerezza dare il benvenuto al 2022.