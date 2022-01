Alessia Cattaneo “talento si nasce” BREAK MAGAZINE dedica la copertina del sei gennaio 2022

La copertina del sei gennaio 2022 di break magazine è dedicata al talento naturale Alessia Cattaneo Lei vive a Stezzano, un paesino a pochi km da Bergamo, iscritta ad un tecnico commerciale, lavoro come assistente bagnante e in un bar, BREAK MGAZINE dedica la prima copertina dell’anno 2022 ad un simbolo di speranza per i nuovi talenti. Alessia Cattaneo è Fotomodella di sicuro successo, malgrado la sua giovane età ha già partecipato a Miss mondo in modalità web selection, Miss intercontinental, miss mister model (finale nazionale) Miss reginetta (4° nella finale regionale) Nel 2021 ha partecipato a miss Italia (avendo compiuto 18 anni) e sono arrivata alle finali regionali della Lombardia. allora non ci resta che attendere l’uscita dell’intervista rilasciata in esclusiva per personal Break Magazine, un racconto che mette a nudo vita privata dell’icona pop che sta superare tutti gli ostacoli.

