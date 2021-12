sergio-sylvestre,-avete-mai-visto-la-bellissima-sorella-natalie?

Il cantante Sergio Sylvestre detto Big Boy e la sua vita privata, avete mai visto la bellissima sorella Natalie? Ecco cosa non sapete.

Forse non tutti sanno che Big Boy, alias Sergio Sylvestre, il cantante che è nato nelle discoteche del Salento ed è poi salito alla ribalta grazie alla vittoria del talent show Amici di Maria De Filippi, vinto qualche anno fa, ha una sorella. Il suo nome è Natalie e c’è un dettaglio che forse nemmeno i suoi fan conoscono.

In queste settimane, Big Boy – che ha all’attivo anche una partecipazione al Festival di Sanremo – è tornato a far parlare di sé. Infatti è in radio con Rollercoaster, singolo d’esordio di tre giovani producer, a cui presta la voce. Il brano è prodotto da Room9. Dietro questo nome d’arte si nasconde un sodalizio artistico che sicuramente anche in futuro farà molto parlare. Ci sono infatti insieme gli ICON808 e Kende.

Ma questa è un’altra storia e quello che ora ci interessa è appunto raccontarvi di questo dettaglio della vita privata di Sergio Sylvestre. Il cantante nato nelle discoteche di Gallipoli e che ha avuto un successo pazzesco con la sua voce, incantando il pubblico di Amici, qualche anno fa ha inciso “Ashes”, singolo che prometteva davvero bene.

Ecco Natalie, la bellissima sorella di Sergio Sylvestre

Nel video del brano, che non ebbe certo il successo che si sperava, appare una bellissima ragazza che balla con il Big Boy della canzone italiana. Nelle immagini girate a Los Angeles, dove Sergio Sylvestre è nato, si vede questa bellissima ragazza, che scopriamo essere proprio Natalie, la sorella del cantante.

La ragazza balla appunto col fratello e successivamente invita i passanti a fare altrettanto. Il brano fa parte dell’Ep “Big Boy”, disco d’esordio del cantante statunitense di nascita, ma ormai naturalizzato salentino. In quel disco, sono presenti anche tre inediti e quattro cover registrate nel corso di Amici.

Di Natalie Sylvestre si sa davvero molto poco: la ragazza è seguita da oltre 10mila follower sul suo profilo Instagram. Fisico perfetto da modella, tanti sono gli scatti che la ritraggono in posa, così come moltissimi sono quelli con il suo fidanzato. Non mancano poi immagini familiari e in diverse foto è presente anche Sergio, il fratello famoso.

