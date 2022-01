Avete mai visto Seana Collins oggi: come è cambiata la star di Vite al Limite, dopo la partecipazione al reality show.

Vite al limite è una serie TV di realtà che racconta la vita quotidiana e le lotte di persone in forte sovrappeso. Lo spettacolo mira a dare ai partecipanti una migliore qualità della vita attraverso la chirurgia gastrica e guidandoli a ottenere un aiuto per affrontare le dipendenze da cibo. Tra i protagonisti c’è stata anche Seana Collins.

La vita di Seana Collins è stata presentata a Vite al Limite all’inizio del 2020, mentre stava lottando con il suo peso e la sua immagine corporea. La 23enne viveva con sua madre a Kansas City, nel Missouri, e ha fatto domanda per partecipare allo show poiché pesava oltre tre quintali.

Ha incontrato il dottor Younan Nowzaradan per la prima volta per esaminare la sua salute e i suoi obiettivi. Ha spiegato le sue aspettative dalla visita nell’episodio, dicendo: “Spero che se posso perdere peso come il Dr. Now mi dice di perdere e posso trasferirmi in Texas, che mi dirà che posso fare il suo programma”.

Che fine ha fatto Seana Collins oggi dopo il reality Vite al limite

Sfortunatamente, Seana è riuscita a perdere solo mezzo chilo rispetto ai 35 che erano l’obiettivo minimo prefissato dal dottor Now. Secondo quanto riferito da Reality Blurb, Seana non è mai stata in grado di qualificarsi per un intervento chirurgico per la perdita di peso. Successivamente, infatti, è riuscita a perdere una quindicina di chili, ma non è stato ovviamente sufficiente.

Seana mantiene un profilo relativamente basso sui social media e non ha aggiornato i suoi fan sul suo percorso di perdita di peso da quando è stata nello show. Il dottor Nowzaradan ha detto a Seana che era disposto a lavorare con lei se avesse perso almeno 20 chili in più e avesse cercato aiuto per i suoi precedenti problemi di salute mentale e dipendenza.

Mentre lavorava con lei, il dottor Nowzaradan ha detto a Seana: “So che è molto difficile quando sei da solo, ma devi decidere se vuoi cambiare la tua situazione e vivere, o se vuoi continuare su questa strada su cui sei”. La chirurgia per la perdita di peso è un rischio per i partecipanti poiché possono insorgere complicazioni a causa del loro peso eccessivo.

