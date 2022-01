Oroscopo di domenica 2 gennaio 2022: amore e fortuna e soldi per tutti i segni

Ariete – Il primo weekend dell’anno nuovo sarà d’amore e come auspicio non sarà niente male… se deciderete di farlo fuori, magari una località culturale, ricca di bell’arte apprezzate l’armonia delle opere e fatene scorta, al vostro rientro sarà un interesse da coltivare e che vi accomunerà.

Toro – Una domenica casalinga… un momento di raccoglimento dopo giornate convulse che solitamente non amate molto, vi servirà a riprendere contatto con la vostra natura e le irrinunciabili abitudini, sarà l’occasione giusta per mettere ordine a tutte quelle cose cui tenete di più, il solo fatto di curarle personalmente vi appagherà.

Gemelli – Non sarà facile discutere con voi, oggi l’intesa di coppia sarà messa a dura prova… se sarete in viaggio, non abbassate la guardia, siate sempre attenti e lucidi, sarete soggetti alle distrazioni e se porterete mezzi massima prudenza.

Cancro – Ancora qualche ora di luna storta… salvate il salvabile, poiché e da ieri che non fate altro che rendere la vita difficile a voi e soprattutto agli altri, le discussioni seppur futili hanno infastidito parecchio un po’ tutto l’ambiente intorno… durante la serata l’opposizione di Plutone allenterà la sua morsa e il suo effetto sarà da rivedere e correggere.

Oroscopo Giorno per Giorno e iscriviti al gruppo qui

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni giorno – CLICCA QUI

Seguici su Google NEWS – QUI

Leone – Percorrerete la strada del successo sia se lo vorrete ma soprattutto se vi atterrete a certe regole, l’anno è appena cominciato e sarà opportuno impegnarsi e accentrare l’obiettivo o gli obiettivi prefissati, non perdetevi in altro, non fermatevi a ogni provocazione, se comincerete a lanciare una pietra a ogni cane che passa, non arriverete a capo di nulla e perdete solo tempo prezioso.

Vergine – Un programma oggi non andrà in porto, non vi darete per vinti, se avete progettato la giornata in maniera diversa, insolita, definiamolo un colpo di vita che è anche di buon auspicio per l’anno appena iniziato, non ne rimarrete delusi, ci sarà chi per voi riuscirà a rimediare un contrattempo con qualcosa di più piacevole e inaspettato.

Bilancia – Sarà bene trascorrere questa giornata, seppur di festa, parlando di un bene di proprietà, definite un accordo, concordate una transazione, prendetevi cura dei vostri interessi che spesso mettete da parte… una trattativa si concluderà al più presto, se ci saranno ulteriori e profonde divergenze procedete solo per vie legali.

Scorpione – Sarà bene trascorrere questa giornata, seppur di festa, parlando di un bene di proprietà, definite un accordo, concordate una transazione, prendetevi cura dei vostri interessi che spesso mettete da parte… una trattativa si concluderà al più presto, se ci saranno ulteriori e profonde divergenze procedete solo per vie legali.

Oroscopo Giorno per Giorno e iscriviti al gruppo qui

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni giorno – CLICCA QUI

Seguici su Google NEWS – QUI

Sagittario – Anche per voi un invito a non trascurarvi, la salute è una cosa preziosa e voi nell’ultimo periodo avete pensato a tutt’altro, una visita di controllo non dovrà essere rinviata o una cura medica non dovrà essere sospesa, fate i bravi e curate bene i piccoli e cronici acciacchi.

Capricorno – Un’allegra comitiva di gente divertente e solare vi ritemprerà, oggi gita!Pensate giovane, cari Capricorno, e non sarà l’età a pregiudicarvi o a darvi più o meno opportunità, rispolverate quello spirito allegro che non avete più, fatelo rinverdire, basterà guardare con occhi diversi questo nuovo anno, giovane, ancora tutto da scoprire e che vi si apre davanti con mille opportunità da non perdere.

Acquario – Chi è di rientro dal lungo ponte natalizio non avrà tempo di riposarsi, un richiamo al dovere immediato, una giornata che si prospetta di lavoro anzi di duro lavoro… ancora qualcuno di voi si porta dietro fantastici ricordi di un brindisi di un fine anno speciale, saranno perfetti compagni di pressanti giornate che vi aspettano, saranno loro che renderanno più gradevoli gli impegni da ottemperare, vi sentirete ancora immersi in quell’atmosfera festosa e magica che è stato il vostro inno all’anno nuovo.

Pesci – Chi di voi avrà passato un fine anno al lavoro o per qualche inderogabile impegno di famiglia non ha potuto brindare al nuovo come desiderava, gli sarà offerta un’altra possibilità… una giornata favorevole per un viaggio o per programmarlo a breve con le persone giuste. La località sarà scelta da voi, misteriosa e conturbante, magica e spettacolare, potrebbe essere Praga o Torino, ma non mi meraviglierei se qualcuno sceglierà Lion, patria dei più potenti misteri e intriganti storie.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di domenica 2 gennaio 2022: amore e fortuna e soldi per tutti i segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.