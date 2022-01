Curiosità su Miss Potter, storia vera e finzione del film in onda su La7: ecco che cosa bisogna sapere sulla pellicola.

Va in onda questa sera su LA7 il film Miss Potter, ispirato alla storia vera della scrittrice e disegnatrice Beatrix Potter. Si tratta di un film che è piaciuto molto anche ai più scettici, ma che contiene delle evidenti incoerenze e degli errori. Vediamo cosa c’è che non va. Un’avvertenza, prima di proseguire: questo articolo potrebbe contenere degli spoiler.

Nel film, vediamo una Beatrix di dieci anni che racconta a suo fratello la storia di Hunca Munca (La storia di due topi cattivi) e vediamo un disegno di Jemima Puddle-Duck apparentemente fatto nello stesso periodo. Per quanto ne sappiamo, Beatrix non ha inventato nessuna delle sue storie fino a quando non era adulta.

Molti dei suoi libri sono stati adattati da lettere illustrate che ha scritto ai figli della sua ultima governante, Annie Moore. Altre storie sono state scritte come regali per i figli di Norman. Beatrix e suo fratello tenevano una varietà di animali, alcuni come animali domestici e altri come curiosità da studiare e disegnare. Entrambi i bambini erano avidi naturalisti e artisti, quindi erano particolarmente interessati all’anatomia animale.

Gli errori e le incongruenze nella pellicola Miss Potter, in onda questa sera

Secondo quanto si apprende, quando uno dei loro animali moriva, facevano bollire la carcassa per estrarre e riarticolare le ossa per ulteriori studi. Un altro errore: Beatrix non incontrò William Heelis fino a quando non comprò Hill Top Farm. Nel film sembra avere circa cinque anni più di Beatrix, ma in realtà Beatrix aveva quasi cinque anni più di William.

In Miss Potter, Beatrix si riferisce ai suoi dipinti e ai suoi personaggi come ai suoi amici, parlando con loro mentre lavora. A loro volta, i dipinti nel film sono a volte animati e reagiscono a Beatrix e agli altri nella stanza. Non ci sono prove che la scrittrice e illustratrice abbia parlato con i suoi disegni, né si sia riferita ai suoi personaggi come ai suoi amici. Sebbene abbia sicuramente avuto un’infanzia solitaria, ha avuto alcuni buoni amici (umani).

Alcuni dei suoi animali le erano molto cari e sembrano essere stati amici surrogati (come generalmente sono gli animali domestici), in particolare Benjamin, Peter, Hunca Munca e la signora Tiggy. La scena cruciale del film si svolge durante la festa di Natale dei Potter. In effetti, i Potter erano dissidenti e non celebravano il Natale. Tuttavia, Beatrix amava il Natale e si divertiva a fare e ricevere regali di Natale e a dipingere cartoline di Natale.

