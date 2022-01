mamma-ho-perso-l’aereo:-che-fine-hanno-fatto-gli-attori

Mamma ho perso l’aereo, è uno dei film più natalizi e iconici degli anni ’90, i bambini cresciuti durante quegli anni hanno sempre visto questo film durante le festività natalizie.

Il piccolo Kevin è conosciuto da tutti, ultimamente sulle reti Mediaset vengono riproposti i capitoli del celebre film anni ’90 e il suo sequel, il film ci mostra la famiglia McCallister, la quale è pronta a partire per trascorrere le vacanze di Natale a Parigi.

Nel caos dei preparativi durante la mattina della partenza, Kate e Peter dimenticheranno qualcuno a casa, si tratta del loro figlio minore Kevin, il quale sarà felicissimo di essere rimasto finalmente solo a casa.

Dovrà affrontare alcune difficoltà, come due ladri che si intrufoleranno a casa perché sono convinti che tutta la famiglia è partita, per riuscire a rubare diversi oggetti di valore.

Macaulay Culkin è diventato di recente padre del suo primo figlio, Dakota Song Culkin, dal 2017 ha una relazione con Brenda Song, inoltre il bambino ha guadagnato un patrimonio enorme dopo aver partecipato ai due film durante gli anni ’90.

Nel 2006 ha partecipato alla commedia Sex & Breakfast, mentre nel 2014 è tornato come cantante, per poi essere accompagnato dalla sua band The Pizza Underground.

Mamma ho perso l’aereo, tra il 2015 e il 2018 ha interpretato nuovamente i panni di Kevin

Questo è accaduto per alcuni video su YouTube e anche per uno spot girato per il Google Assistant, nel 2019 parteciperà al film di Seth Green “Changeland” insieme alla sua dolce metà Brenda Song.

Joe Pesci invece ha interpretato Harry, uno dei due ladri che faranno irruzione nell’appartamento di Kevin, l’attore in diverse occasioni ha impressionato la critica grazie alle sue interpretazioni uniche nel suo genere.

Durante la sua carriera l’attore ha partecipato a diversi film come Mio Cugino Vincenzo nel 1992, JFK – Un caso ancor aperto nel 1991 e Occhio indiscreto nel 1992. Mentre nel 1999 deciderà di abbandonare per alcuni anni la carriera di attore per dedicarsi al mondo della musica.

Nel 2006 tornerà recitando nella serie The Good Shepherd diretto da Robert De Niro, mentre nel 2010 diventerà il protagonista di Love Ranch, e nel 2019 tornerà a lavorare al fianco di Martin Scorsese in The Irishman, con Robert De Niro e Al Pacino.

