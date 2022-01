macaulay-culkin-oggi:-ecco-il-bambino-attore-di-mamma-ho-perso-l’aereo

Mamma ho perso l’aereo è riuscito a conquistare adulti e bambini fin dalla sua uscita, nel 1990, entrando nella lista dei classici del Natale. Ricordiamo tutti il piccolo Kevin McCallister, interpretato da Macaulay Culkin: ecco che fine ha fatto oggi l’attore.

Macaulay Culkin è noto in particolare come attore bambino: nato nel 1980 a New York, all’età di dieci anni ha interpretato Kevin McCallister in Mamma ho perso l’aereo (1990) e Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992).

Macaulay, inoltre, ha avuto una lunga amicizia con Micheal Jackson, partecipando anche al videoclip di Black or White nel 1991.

Macaulay Culkin: biografia, carriera e vita privata

Macaulay Culkin è cresciuto in una famiglia amorevole e numerosa: è stato, infatti, il terzo di sette figli. Sua madre ha lavorato come operatrice telefonica, mentre suo padre è stato un ex attore per poi diventare sacrestano in una chiesa cattolica locale. Il padre gli ha trasmesso un’eduzione religiosa: Culkin ha frequentato una scuola cattolica per cinque anni, per poi andare alla Professional Children’s School.

Macaulay ha esordito con dei ruoli minori in alcuni film, tra i quali The Midnight Hour (1985) e Uncle Buck (1989). Il 1990 è stato l’anno che gli ha cambiato la vita con Mamma ho perso l’aereo, seguito da Mamma ho ripreso l’aereo: mi sono smarrito a New York uscito dopo due anni. Grazie a questi film, il giovane attore si è ritrovato a guadagnare quasi 1 milione di dollari all’età di 11 anni.

Nel corso della sua infanzia, Macaulay ha stretto un’importante amicizia con Michael Jackson e, nel 1991, ha anche preso parte al videoclip di Black or White. In quel periodo, Jackson era stato accusato di pedofilia e Macaulay si è presentato in aula, testimoniando a favore del cantante e dichiarando di aver dormito nella camera di Micheal Jackson e che quest’ultimo non lo aveva mai molestato.

Nel 1994, Culkin ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione per poi tornare sotto i riflettori nel 2003 con una parte nella sitcom Will and Grace e una nel film Party Monster. Macaulay ha pubblicato un libro autobiografico, intitolato Junior, uscito nel 2006.

Culkin, nel 2013, ha co-fondato una rock band, dal nome The Pizza Underground, nella quale ha avuto il ruolo di vocalist. Il gruppo si è sciolto ufficialmente nel 2018, dopo un tour in Nord America. Attualmente, Macaulay si occupa di Bunny Ears, un sito satirico di cultura pop e podcast.

Per quanto riguarda la sua vita privata, a 17 anni Cullkin si è sposato con Rachel Miner ma il loro matrimonio è durato solo qualche anno. In seguito, ha avuto una relazione con Mila Kunis: i due sono stati insieme per quasi otto anni, restando in buoni rapporti. La sua ultima storia risale al 2017, con Brenda Song.

The post Macaulay Culkin oggi: ecco il bambino attore di Mamma ho perso l’aereo appeared first on Ck12 Giornale.