Lutto a Beautiful: morta Betty White, l’attrice più longeva del cinema

Un grave lutto a Beautiful e in diverse altre serie tv: morta Betty White, l’attrice più longeva del cinema, aveva 99 anni.

Betty White, l’autodefinita “vecchia fortunata” i cui personaggi di anziani dolcemente sarcastici erano un appuntamento fisso in programmi TV e film, è deceduta: avrebbe dovuto compiere un secolo di vita il prossimo 17 gennaio. Il suo agente e amico intimo Jeff Witjas ha dichiarato alla rivista People che la donna era venuta a mancare.

“Anche se Betty stava per compiere 100 anni, pensavo che sarebbe vissuta per sempre”, ha detto Witjas. Poi ancora: “Mi mancherà terribilmente e anche il mondo animale che amava così tanto. Non credo che Betty abbia mai temuto di morire perché ha sempre voluto stare con il suo amato marito Allen Ludden. Credeva che sarebbe stata di nuovo con lui”.

Betty White qualche anno fa è entrata nel Guinness dei Primati proprio per la sua lunghissima carriera: si tratta dell’attrice televisivamente più longeva di sempre. La White è stata una presenza regolare, ma non molto notata, alla radio e alla televisione. C’erano sitcom degli anni ’50, un talk show del 1954 e persino un ruolo nel film del 1962. Inoltre, è apparsa in dei quiz show.

Dramma Betty White: morta nelle scorse ore l’attrice longeva

Notando che all’epoca ci si aspettava che le donne semplicemente “entrassero ed fossero carine”, White ribatté in un’intervista di qualche anno fa: “No, è molto più divertente farsi quella risata”. A partire dalla sua interpretazione dell’acida diva della cucina Sue Ann Nivens nella sitcom degli anni ’70 “The Mary Tyler Moore Show” – a partire dall’età di 51 anni – White ha sviluppato un talento per ritrarre l’anziano apparentemente dal cuore puro, pieno di sincerità del Midwest, che aveva una vivace vita interiore.

Così, negli anni, ha sempre più avuto successo in questo genere di ruoli. In tal modo, ha creato una nuova generazione di fan, una base che è cresciuta solo quando è entrata nei suoi 90 anni. La White ha anche interpretato una segretaria spietata e talvolta violenta in “Boston Legal”. Ha avuto un posto come ospite in “The Simpsons”, ha presentato “Saturday Night Live” – ​​la persona più anziana a farlo – ed è persino apparsa in una pubblicità autoironica per le barrette di cioccolato Snickers.

Quando aveva solo 17 anni, nel 1939, era in una trasmissione televisiva sperimentale. La tecnologia era ancora agli inizi, avendo fatto il suo debutto pubblico all’Esposizione Universale di New York del 1939. “Ho ballato in uno spettacolo televisivo sperimentale, il primo sulla costa occidentale, nel centro di Los Angeles”, ha detto al Guinness World Records. In Beautiful ha recitato per molti episodi il ruolo di Ann Douglas.

