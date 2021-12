los-locos,-che-fine-hanno-fatto:-celebri-per-il-meneaito-e-la-macarena

Ogni Capodanno, durante il concertone in tv, a un certo punto vedevamo spuntare i Los Locos, il duo musicale italiano specializzato in brani latinoamericani. Chi non se li ricorda? Il duo, composto da Roberto Boribello detto Borillo e Paolo Franchetto, formatosi nel 1991 in provincia di Vicenza, sembra essere uscito un po’ dai radar. Che fine hanno fatto?

I Los Locos hanno dominato il mercato dei balli latinoamericani con interpretazioni di pezzi famosi e con produzioni originali. In Italia, divennero in pochi anni dei veri e propri dominatori della scena. E andarono forte anche in Sud America, ossia in quei Paesi dove certe musiche fanno parte del patrimonio culturale.

Che fine hanno fatto i Los Locos?

Roberto Boribello e Paolo Franchetto hanno messo in fila negli anni una serie impressionante di hit e di successi ballabili. Dal loro primo album Mambo Mix del 1992 non si sono più fermati… Almeno fino a metà degli anni ’00, quando sono un po’ scomparsi.

Fra i loro successi più conosciuti ci sono “El Meneaito“, “Macarena“, “Mueve la colita”, “EL tic tic tac” e “La vuelta”. Abbastanza nota è anche la canzone in lingua italiana “Ai Ai Ai”, che divenne nel 1998 la sigla delle prime stagioni della nota fiction di Rai 1 Un medico in famiglia.

Gli ultimi flash del duo

L’ultimo loro successo è stato “El Tum Tum”, del 2002, che è stato disco d’oro in Portogallo. Dopo quel singolo, i Los Locos si sono un po’ fermati. E almeno in Italia sono apparsi sempre meno. Nel 2015 hanno provato a rilanciarsi con il singolo “Carnaval”, cantato insieme al rapper El 3mendo, ma senza sfondare.

Le loro ultime notizie discografiche arrivano dall’uscita di una cover di un brano di Silvia. Il pezzo in questione si chiama “Fica Tudo Bem”, pubblicato nel 2019. Dopo quel flash, complice la pandemia, dei Los Locos non abbiamo saputo molto. Sappiamo che Borillo si dà ancora da fare come dj. Fa serate appena può, ed è attivo sui social.

