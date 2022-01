Dove è stato girato Fracchia la belva umana, film con Paolo Villaggio

Fracchia la belva umana di Neri Parenti, film del 1981 con Paolo Villaggio, Lino Banfi e Gigi Reder, è un fenomenale cult comico. Il film, basato sul classico canovaccio della commedia degli equivoci, decolla grazie a un cast ispirato, a proprio agio con una sequela di scene grottesche o surreali. Conoscete tutte le location di Fracchia la belva umana?

Paolo Villaggio, sdoppiandosi in buono e cattivo, dona sfumature crime a un classico della comicità all’italiana. Un film che quest’anno compie quarant’anni. Ma dov’è stato girato questo cult? Quali sono le location riconoscibili?

Giandomenico Fracchia è un personaggio (creato da Paolo Villaggio) ancora più sfortunato e avvilito di Fantozzi. La sua caratteristica principale è la pusillanimità, dunque sembra azzeccatissima l’idea di farlo interagire con un alterego feroce e cattivissimo. Sapevate che tutte le location di Fracchia è la belva umana si trovano tra Roma e Pomezia? Ecco a voi tutti i riferimenti riconoscibili della pellicola.

Le location di Fracchia la belva umana

Partiamo dalla casa di Fracchia. L’appartamento è in Lungotevere Testaccio: gli scorci sono invonfondibili. La fabbrica in cui lavora il protagonista è invece a Pomezia. Sempre a Pomezia sono stati filmati gli interni, per i colloqui con il direttore.

Tra le altre location importanti di Fracchia la belva umana dobbiamo citare la clinica “Salus mea”, dove si svolge l’inseguimento finale del film è a Roma, nel parco di Santa Maria della Pietà. La struttura è quella dell’ex manicomio omonimo. La rapina in banca (con Boldi e Salvi) è girata in via Marco Polo, 86, a Roma, dove oggi ha sede un negozio di elettronica.

Il celebre ristorante da Sergio e Bruno gli incivili

La scena più famosa della pellicola è forse quella ambientata nel ristorante chiamato “da Sergio e Bruno gli incivili“. Molti credono che la sequenza si stata filmata nel ristorante da Cencio La Parolaccia in vicolo de’ Cinque (da cui gli sceneggiatori hanno di sicuro preso ispirazione). In realtà, però, il girato è stato svolto su una chiatta in riva al Tevere, presso lo Scalo De Pinedo sul lungotevere Arnaldo da Brescia tra i ponti Nenni e Matteotti.

E ora sapete proprio tutto sull’ambientazione del film! Non vi resta da fare che vederlo per l’ennesima volta. Non stanca mai… Ha quarant’anni, ma non li dimostra. Villaggi sembra proprio in forma. Poi, Lino Banfi nel ruolo del commissario e Gigi Reder nei panni della madre della Belva umana riescono a far decollare il film con gag intramontabili.

