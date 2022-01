doctor-strange-2,-la-trama-del-film-svela-un-indizio-sul-personaggio

Doctor Strange 2, la pellicola sarà diretta da Sam Raimi, vedremo nuovamente le avventure del grande stregone dopo la sua comparsa nell’ultimo film al cinema riguardante Spiderman.

La pellicola verrà pubblicata il 4 Maggio 2022 in Italia, sarà diretto da Sam Raimi entrerà a far parte della Fase 4 nel Marvel Cinematic Universe, lo stregone protagonista sarà intepretato da Bendedict Cumberbatch, il quale ha fatto una comparsa anche nel box office Spider-Man: No Way Home.

Il suo incantesimo all’interno della pellicola diretta da Jon Watts ha scatenato il pericoloso evento dove ci saranno delle conseguenze difficili per quanto riguarda il sequel della saga Doctor Strange.

Lo stregone sarà uno dei Vendicatori che rimarrà a far parte della squadra, nonostante molti membri abbiano lasciato la “barca”, alcuni sono scomparsi mentre altri saranno in prossimità di lasciare il proprio ruolo nel team.

Per questo motivo si scoprirà che il Doctor Strange potrebbe essere un elemento importante alla guida degli Avengers, l’indizio è stato svelato dalla sinossi del secondo capitolo.

Nella trama si può leggere che lo stregone avrà un ruolo attivo e fondamentale negli Avengers, la sinossi è stata tradotta appositamente dal giapponese proprio per riuscire a condividere informazioni importanti con i fan.

Doctor Strange 2, lo stregone avrà un ruolo fondamentale e attivo nella guida degli Avengers

Iron Man e Capitan America sono andati via dopo una battaglia all’ultimo sangue nella pellicola Avengers: Endgame, l’ex chirurgo e lo stregone, riconosciuto come Doctor Strange, svolgeranno un ruolo attivo come figura principale per quanto riguarda gli Avengers.

Usando la magia per manipolare il tempo e lo spazio, riuscirà con un incantesimo proibito ad aprire le porte per una follia chiamata “Il Multiverso”. Questo portale verrà aperto per riuscire a sistemare un mondo dove tutto sta andando a rotoli, il Doctor Strange chiederà l’aiuto di Wong, uno stregone supremo e la più forte Scarlet Witch che partecipa nei Vendicatori, il suo nome è Wanda.

Su di loro ci sarà una terribile minaccia che incomberà sull’umanità e sull’intero universo, il quale non potrà più pensare al potere ma al benessere della gente. La più grande minaccia nell’universo sembra essere proprio la figura del Doctor Strange tramite le sue decisioni e scelte fuori dal normale.

