corona:-ecco-che-fine-ha-fatto-la-cantante-che-ha-fatto-ballare-le-disco-anni-90

“L’Anno che verrà 2022” ospiterà Corona, la cantante famosa negli anni 90 per il singolo “The Rhythm of the Night”, stasera su Rai1.

Corona è una band di musica dance elettronica nata negli anni 90 creata dalla cantante e modella brasiliana Olga Maria de Souza e dal produttore Francesco “Checco” Bontempi (aka Lee Marrow). Il gruppo ha avuto un successo mondiale grazie a brani come “The Rhythm of the Night” e “Baby Baby”. Corona sarà ospite stasera al programma di Rai1 “L’anno che verrà” presentato da Amadeus.

Corona è un gruppo guidato dalla cantante brasiliana Olga Souza, nata in Brasile negli anni ’60. Souza è nata in una famiglia di musicisti a Rio de Janeiro dove suo padre era un musicista e sua madre lavorava come cuoca.

Olga inizia a lavorare in una banca e continua questa carriera per diversi anni, fino a quando decide di lasciare il suo lavoro stabile per girare il mondo in cerca di fama e avventure. Stabilitasi in Italia, la giovane Olga Souza scelse per sé il nome d’arte Corona e così nacque la leggenda.

Sebbene sia sempre stata il frontman della band, il suo stile musicale è stato coordinato da una serie di produttori, oltre che dalla sua voce. Inizialmente prodotto da Francesco Bontempi (noto anche come Lee Marrow), poi Corona si è affidata a Francesco Conte e infine Paolo Dughero.

Corona si è rivelato un mix musicale estremamente popolare in Italia, arrivando ad successo significativo anche negli Stati Uniti. È stato il primo e più famoso singolo del gruppo, “The Rhythm of the Night“, che ha visto il maggior successo per Souza e Corona. Essendo una delle canzoni più onnipresenti e memorabili degli anni ’90, molti artisti si sono messi in fila per fare una cover del brano.

Nel 1993 è rimasto al primo posto nelle classifiche musicali italiane per otto settimane consecutive. Ecco il video della canzone:

Nella primavera del 1995 la canzone divenne celebre da un giorno all’altro anche nelle classifiche e nei club d’America. I singoli successivi sono “Baby Baby”, “Try Me Out” e “I Don’t Wanna Be a Star”. Non sono molti i singoli pubblicati da Corona perchè l’etichetta che li produceva, la Dance World Attack (DWA) ha subito alcuni importanti cambiamenti. Fino a quando però la produzione della band è stata trasferita all’etichetta del produttore Francesco Bontempi, World Of Music.

Cosa fa ora la cantante dei Corona

Negli ultimi anni Souza ha iniziato a diversificare i suoi talenti, lavorando sia come concorrente che presentatrice in diversi programmi TV italiani e brasiliani. La cantante però non ha smesso di produrre musica insieme ad un agente. Olga ha dato vita a Londra ad agenzia di celebrità in cui si può ingaggiare la band per qualsiasi tipo di evento o spettacolo.

