scelta-a-sorpresa:-sophie-codegoni-verso-l’addio-al-grande-fratello-vip

Sophie Codegoni bersaglio delle frecciatine delle sorelle Selassié e dichiara al Grande Fratello: “Mi sono rotta! Voglio andare via”.

Sophie Codegoni sta lamentando ultimamente battute sul suo conto al GF Vip 6 in particolare da parte di Jessica Selassié e Soleil Sorge. Proprio oggi la showgirl si è arrabbiata al punto di voler tornare a casa e lasciare il reality.

Jessica Selassié, dopo essere stata rifiutata da Alessandro Basciano per Sophie ha cercato un chiarimento da quest’ultima. La modella ha affermato di essere dispiaciuta di essere considerata una cattiva amica, e afferma di aver fatto di tutto per difendere Jessica. Poi accusa Selassié di aver fatto battute su di lei e sul suo triangolo amoroso. “Da te non me l’aspettavo”, tuona Sophie a Jessica.

Poi Lulù difende la sorella affermando di non avere niente contro la concorrente e si difende: “Se avevamo un problema neanche ti parlavamo più”, dice la sorella Selassié. Ma lo sfogo di Sophie non trova pace e continua chiedendo una tregua da tutti, affermando che si comportando come se avesse rubato il fidanzato a qualcuna. Ma tutti i concorrenti sanno che tra lei e Basciano non c’è mai stato nulla.

chiarire la situazione in privato. “Ci sono passata sopra perchè ti voglio bene”, conclude Lucrezia. Sophie poi ricorda le frecciatine che le due le indirizzano, e lei afferma di accettarle con un sorriso. Ma la prossima volta dichiara che risponderà a tono, perchè “la lingua non mi manca!“. ( Poi Lulù Selassié afferma di esserci rimasta male per le parole dette a sua sorella e invita Sophie aCi sono passata sopra perchè ti voglio bene”, conclude Lucrezia. Sophie poi ricorda le frecciatine che le due le indirizzano, e lei afferma di accettarle con un sorriso. Ma la prossima volta dichiara che risponderà a tono, perchè ““. ( CLICCA QUI per vedere in streaming 24 ore su 24 la diretta del GF Vip)

