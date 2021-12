Oroscopo di Branko 1 gennaio: salute, fortuna e amore di Capodanno

Ariete – Cerca di iniziare l’anno senza paura, sii più aperto e meno riservato. Forse hai tante responsabilità, ma non devi essere distante dagli affetti. Anzi, cerca di divertirti con loro e di non giudicare prima di conoscere!

Toro – Più scavi e più scopri qualcosa di te che non conoscevi, ma a un certo punto dovrai smettere di cercare. Cerca di mettere in pratica e di andare oltre!

Gemelli – Oggi ti sentirai molto apprezzato e ora hai capito che non bisogna andare lontano per trovare l’affetto. La giornata promette grandi cose, approfittane!

Cancro – Forse ascolterai lo stesso messaggio più volte prima di capire il significato. Non sei lento, ma non riesci a cambiare le tue abitudini. Anche se sai che forse devi farlo!

Leone – A volte perdi tempo, non segui gli obiettivi e ti focalizzi sui dettagli, senza seguire l’istinto. Cerca di trovare l’equilibrio e di avere pazienza prima di fare un passo importante!

Vergine – Bene il lavoro, hai voglia di darti da fare e di svolgere compiti anche difficili. Cerca di concentrarti su questo perché stasera tornerai a casa con una bella soddisfazione in tasca!

Bilancia – Oggi potresti essere a disagio, vorresti uscire da questa fase così caotica e incerta della tua vita. Sai esprimere bene quello che provi, ma a volte il messaggio potrebbe anche essere frainteso dagli altri!

Scorpione – Sei un po’ ripiegato su se stesso, non riesci a guardare oltre. Certo, fa bene riflettere e pensare, ma è meglio ritornare con i piedi per terra, alla realtà. Non è il momento giusto per accontentare gli altri!

Sagittario – Oggi sei un po’ imbronciato e stanco, cosa c’è che non va? Ultimamente hai avuto molta pressione, hai i buoni motivi per lamentarsi, ma cerca di pensare positivo e di costruire qualcosa di bello!

Capricorno – Oggi non puoi ignorare la mole di lavoro che hai, non puoi evitarlo. Hai sicuramente avuto diverse occasioni per divertirti, ma ora bisogna rimboccarsi le maniche e agire!

Acquario – Oggi sei un po’ riservato, ma ottimista. Le idee non ti mancano, sai bene come agire e finalmente hai ritrovato il giusto equilibrio. Continua così!

Pesci – Sei pragmatico e oggi riesci a mettere in pratica molte idee. Sei sereno rispetto ai giorni scorsi, quando avevi tantissimi impegni da portare a termine. Cerca di pensare ai tuoi obiettivi e di riprendere in mano la tua vita. Non mollare!

