Miriana Trevisan racconta l’operazione di rimozione del tumore: “Stavo morendo”, ha dichiarato la concorrente del GF Vip 6.

Miriana Trevisan parla al GF Vip 21 del tumore che ha avuto all’utero che ha segnato per sempre la sua vita. La showgirl ricorda di quanto lo scorso 3 agosto è entrata in sala operatoria per farsi rimuovere l’intero apparato e in quell’occasione afferma che è stata sul punto di perdere la vita.

La donna ricorda del supporto amorevole che la famiglia ha avuto nei suoi riguardi, e del valore, molto spesso sottovalutato, che hanno i cari. Poi ricorda il padre Loris, morto quest’anno, e di come lui l’abbia aiutata. L’intervento subito da Miriana è stato fatto proprio nell’ospedale in cui il padre è stato ricoverato per tre mesi. Poi la donna ricorda con un sorriso le coincidente speciali che li accomunano nella, perchè lei aveva lo stesso numero della stanza che aveva il padre, ma al piano inferiore.

Nella giornata di ieri invece, 29 dicembre, il GF ha annunciato Trevisan della morte di suo zio. La donna è stata messa in contatto con la famiglia che le ha dato il triste annuncio. Miriana ricorda di essere stata la sua nipote preferita e che provava un grande affetto nei suoi riguardi. Poi la concorrente del reality si sfoga con i suoi compagni raccontando il suo anno sfortunato, iniziato prima con la scomparsa di sua zia, poi suo padre e poi lei stessa stava perdendo la vita nell’operazione di rimozione del tumore.

La concorrente è stata confortata dai suoi compagni d’avventura e ha deciso di continuare la sua esperienza al GF Vip 21, cercando di conquistare la finale di marzo. (CLICCA QUI per seguire il reality in streaming 24 ore su 24 dove e quando vuoi).

