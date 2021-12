Mattarella, discorso di fine anno: Covid, fiducia e responsabilità

Mattarella, il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica avrà luogo domani sera, questo sarà il suo ultimo messaggio come Presidente in carica, l’addio al Quirinale come attuale capo dello Stato è alle porte.

Il Presidente della Repubblica si preparerà a pronunciare il discorso di fine anno, il 2021 sarà l’ultimo anno in carica per il Presidente della Repubblica, il 31 Gennaio 2022 sarà l ‘ultimo giorno “di lavoro” per il Capo dello Stato.

Nonostante tutti i tentativi di convincere il Presidente della Repubblica a mantenere l’incarico, il Presidente ha ribadito più volte di non aver avuto mai intenzione di accettare una possibile rielezione.

Da qualche mese circolano delle voci sul suo possibile successore, alcuni pensano che ci sarà il primo Presidente donna, il discorso verrà trasmesso in diretta tv su tutte le reti unificate il 31 Dicembre 2021 alle ore 20.30. Subito dopo la sua conclusione, verrà caricato sul web per essere disponibile a tutti.

Il discorso integrale verrà reso disponibile sul sito ufficiale Quirinale.it e sul canale YouTube ufficiale del Quirinale, il messaggio annuale degli italiani al Presidente della Repubblica sarà visibile anche sulle piattaforme RaiPlay e Mediaset Infinity.

Mattarella, questo sarà l’ultimo discorso per il Presidente della Repubblica, il mandato finirà il 30 Gennaio 2022

Il video integrale per la diretta streaming sarà disponibile sui siti principali delle reti unificate, i servizi di RayPlay e Mediaset Infinity possono essere utilizzati con l’utilizzo di un computer, oppure tramite l’applicazione per smartphone, tablet e Smart TV.

Durante il suo ultimo discorso di fine anno, il Presidente ha parlato del 2020 un anno che verrà ricordato come l’anno della pandemia mondiale strettamente legato al Coronavirus.

Il tema è stato sviscerato dal Presidente della Repubblica, nel suo discorso sono stati affrontati diversi riferimenti all’Unione Europea e all’appello alla classe dirigente italiana per non perder tempo rincorrendo gli interessi di parte.

Inoltre il Presidente lo scorso anno si è rivolto alla classe dirigente italiana, cercando di ricordare come sia importante pensare alla ripartenza e al futuro dell’Italia, in questo contesto bisogna smettere di inseguire i propri interessi per riuscire a ripartire insieme con il paese.

