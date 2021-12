lotteria-degli-scontrini:-un-giovane-vince-100mila-euro

La lotteria degli scontrini sorride a un giovane brasiliano residente in Italia: 20mila euro andranno anche all’esercente

Dopo quanto accaduto certamente più persone tenteranno la fortuna con gli scontrini. Il Resto del Carlino riporta la notizia di una grande estrazione a favore di un giovane cittadino brasiliano residente in provicnia di Ravenna.

La fortuna ha baciato un ragazzo venuto dall’altra parte del mondo per lavorare. Attualmente il suo impiego è come magazziniere e questa cifra certamente gli cambierà la vita.

E pensare che l”investimento’ è stato davvero di poco conto e soprattutto sono stati soldi spesi per necessità: l’acquisto di generi aimentari per un totale di poco più di 10 euro. A sorriedere però sarà anche l’esercente che ha emesso lo scontrino risultato vincente: per l’attività sono previsti 20mila euro.

Lotteria degli scontrini, cos’e come funziona

La lotteria degli scontri, così come il cashback ormai archiviato, è nato con il secondo governo di Giuseppe Conte con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale e incentivare all’emissione degli scontrini.

Entrato in vigore ufficialemente il 1 febbraio 2021 (dopo due rinvii, era previsto per luglio 2020 poi per Capodanno 2021), il sistema vale solo per i negozi fisici, dunque non per gli acquisti online.

Basta inserire il codice fiscale su lotteriadegliscontrini.gov.it per generare il proprio codice da mostrare all’esercente al momento dell’aquisto.

Da giugno scorso le estrazioni avvengono ogni settimana e ogni mese. Settimanalmente sono previsti 15 premi da 25.000 euro per chi compra e altrettanti da 5.000 euro per chi vende. Nel nuovo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà gli acquisti effettuati tra il 1 febbraio e il 31 dicembre 2021, assegnando ben 5 milione di euro e 1 milioni all’esercente.

Le vincite delle estrazioni saranno comunicate tramite PEC all’indirizzo fornito al portale della Lotteria. Se non si ha una Pec ci sarà inviata una raccomandata.

