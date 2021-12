L’anno che verrà, il Capodanno da Terni visto in tutto il mondo

L’anno che verrà sarà condotto ancoda da Amedeus nella notte di San Silvestro. Collegamenti ovunque con la città umbra

Grazie a Rai Italia tanti connazionali all’estero potranno festeggiare l’arrivo del nuovo anno insieme ai propri congiunti in patria. In alcuni casi per via del fuso orario il 2022 arriverà prima o dopo, ma di certo è che la festa con Amadeus da Terni sarà possibile vederla ovunque.

Alle 12.00 ora locale ci sarà la possibilità di seguire l’evento da Los Angeles, tre ore dopo a New York e in Sudamerica con Argentina e Brasile, dov’è folta la comunità degli italiani, alle 17.00.

Alle 22 toccherà al Sudafrica con Johannesburg in Cina la messa in onda avverò alle 4 del mettino e in Australia più tardi, alle 7.

L’anno che verrà, gli ospiti della notte di Capodanno

Ma chi sono gli ospiti della serata? Sul palco allestito alle acciaierie di Terni ci saranno grandi nomi della musica nostrata come Massimo Ranieri, Loredana Bertè e Achille Lauro, Orietta Berti e Raf. Grandi autori del carico di Cristiano Malgioglio e Gigi D’Alessio. Altro napoletano sarà Clementino, poi Rkomi, Nek, Donatella Rettore e Fausto Leali.

Spazio anche ai Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos. Momenti di intrattenimento anche per i bambini con Pinocchio & Friends, i protagonisti della serie di Rai YoYo che ha riscosso un grandissimo successo.

