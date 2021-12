grande-fratello,-la-vip-incinta-e-con-il-covid:-ecco-come-sta-adesso

Capodanno in quarantena per la ex protagonista del Grande Fratello Vip quarta edizione, a complicare la sua situazione la gravidanza giunta al settimo mese: ecco come sta Clizia Incorvaia dopo l’ultimo tampone



La protagonista dell’edizione del reality show del 2020 è alle prese con una situazione complicata divisa tra la gioia della gravidanza e l’ansia del contagio per lei e la figlia

Sono giorni complicati per Clizia Incorvia, una delle protagoniste dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, la quarta della serie. La modella e fashion blogger di Pordenone, infatti, è alle prese con una situazione davvero complessa.

—>>> Leggi anche: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, l’annuncio spiazza i fan: la novità

Da un lato vive la grande, e faticosa, gioia della gravidanza. Clizia, dopo aver avuto una figlia, Nina, dall’unione con il cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina da due anni è legata a Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi.

E con Paolo come ama ripetere “ha messo su casa”. Una storia accolta dallo scetticismo a causa della grande differenza di età ma evidentemente molto più solida del gossip prevalente. Il nuovo arrivo per la cronaca è previsto per febbraio.

La ex GF Vip Clizia Incorvaia in quarantena

Da un altro lato la Incorvaia è stata colpita, proprio il giorno di Natale, dal coronavirus Covid-19 ed è costretta alla quarantena. Una quarantena peraltro non asintomatica, che la costringe ad un Capodanno diverso dal solito.

—>>> Ti potrebbe interessare anche: Clizia Incorvaia è incinta, sua suocera e la madre sono felicissime

La situazione la spiega la stessa modella ed influencer nelle Stories del suo seguitissimo account Instagram, circa 689.000 followers.

“Purtroppo siamo ancora positive – racconta Clizia dalle stories del popolare social network – e sarà un Capodanno anomalo”.

La compagna di Paolo Ciavarro sottolinea che vivono tutti distanziati nella stessa casa con Ciavarro che cena in terrazza e Clizia e Nina in casa. “Ma siamo in tanti – sottolinea la modella – in questa situazione”.

L’appello finale è, dopo aver spiegato che mancano le cose banali ma preziose come dormire con chi ami è quello a “Farsi forza, passerà anche questa”.

The post Grande Fratello, la Vip incinta e con il covid: ecco come sta adesso appeared first on Ck12 Giornale.