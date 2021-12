Gigi D’Alessio positivo al Covid. Disastro tamponi: “Ne ho fatti cinque e poi…”. Come è ridotto | Guarda

Gigi D’Alessio è positivo al coronavirus. “Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il Covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… Lo seguirò da casa! “, annuncia il cantante napoletano in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita”, ha quindi concluso Gigi D’Alessio nel video sui social. “Dopo 5 tamponi antigenici risultati tutti negativi – ha raccontato il cantante partenopeo – ho fatto il tampone molecolare ed è risultato positivo. Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato”.

Anche Albano Carrisi si è contagiato. “Questa è la Terza Guerra mondiale – commenta al Corriere della Sera il cantante 78enne -. I no vax? Con tutto quello che succede intorno è come se uno mette la mano sul fuoco e poi dice che non brucia”. “Non riesco a spiegarmelo -dice riferendosi al fatto di non sapere come si sia contagiato -. Ho fatto tutte e tre le vaccinazioni, l’ultima il 6 dicembre, e anche quella anti-influenzale”. Eppure ha contratto il virus e sarà costretto a disertare lo show di Capodanno di Mediaset a Bari.