daniela-martani:-“me-ne-vado-all’italia”,-ironia-sui-social

Daniela Martani, ha scritto sul suo profilo Twitter di voler andare via dall’Italia, proprio perché ha visto nel Super Green Pass e nelle ultime restrizioni imposte dai decreti una limitazione alla sua libertà.

L’ex concorrente del Grande Fratello 9 è diventato uno devi volti più seguiti sul web, infatti proprio sui social ha portato avanti diverse battaglie sulla civiltà e sul diritto di parola.

Nel 2018 è diventata celebre dopo aver litigato in maniera pesante con Giulia De Lellis, nasce a Roma il 18 Maggio del 1973 in passato è stata una ex hostess di Alitalia, inoltre è stata associata alla lotta dei dipendenti per la compagnia di bandiera.

Nel 2009 diventerà la donna simbolo della battaglia legale del personale contro l’azienda, grazie al suo ruolo in primo piano guadagnerà il soprannome di “pasionaria”, l’ex concorrente del Grande Fratello 9 ha avuto da sempre difficoltà con il padre.

Riuscirà ad entrare nel Grande Fratello 9 grazie ad un insieme di sogni che ha sempre coltivato dentro di sé, ha sempre voluto trovare la sua dimensione, un posto fisso e cercare di migliorare in modo incessante la sua immagine.

Dopo aver concluso la sua avventura al Grande Fratello 9, entrerà a far parte di una radio per poi portare avanti le sue idee sui social e soprattutto su Instagram.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Isola dei Famosi, Daniela Martani: cosa sapere sull’ex gieffina

Daniela Martani, sui social e soprattutto su Instagram è diventata una delle influencer più famosa per quanto riguarda le ingiustizie

Prima di entrare a far parte del reality show, ha provato a trascorrere qualche mese da single, dopo aver cessato la sua relazione con l’ex fidanzato Massimiliano, da sempre si è definita una donna molto esigente, proprio per via del suo carattere forte ed impulsivo.

Su Radio Campus si è definita una donna “ecosessuale”, ovvero pensa fermamente che la terra sia una vera e proprio amante, la quale potrebbe diventare una moltiplicatrice di erotismo.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Coronavirus, Daniela Martani in diretta: “Si muore, non siamo eterni”

Questo per l’ex gieffina è qualcosa di meraviglioso, proprio perché si sente eco sessuale allo stesso modo di San Francesco che parlava alle piante, ai fiori e agli alberi.

Il suo carattere è sempre stato testardo, combattivo e anche molto ironico e spiritoso, segue la religione buddista per poi aver sempre combattuto per la tutela degli animali, nel 2018 ha definito “peracottara” Giulia de Lellis sui social dopo che quest’ultima ha sfoggiato le pellicce su Instagram, da quel momento le due si sono scontrate.

The post Daniela Martani: “Me ne vado all’Italia”, ironia sui social appeared first on Ck12 Giornale.