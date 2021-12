Christian Fregoni Caduta Libera: chi è la fidanzata Delia Verzeletti

Cosa sapere sulla vita privata di Christian Fregoni, super campione di Caduta Libera: chi è la fidanzata Delia Verzeletti.

Torna per il terzo appuntamento del torneo dei Campionissimi di Caduta Libera un concorrente che si era fatto molto amare, soprattutto dal pubblico femminile, durante la sua prima partecipazione al quiz show di Canale 5. Stiamo parlando di Christian Fregoni, classe 1992, di professione bagnino.

Molto seguito sui social network, Christian Fregoni è riuscito a vincere il programma e, oltre a mostrare la sua intelligenza e conoscenza, si è fatto anche notare per la sua bellezza. All’epoca della trasmissione era single, quindi in una successiva intervista aveva spiegato di aver ricevuto molte proposte, ma di non essersi voluto impegnare.

Qualcosa però a quanto pare è cambiata nel corso di questi mesi e adesso al fianco del bel bagnino ci sarebbe una ragazza di qualche anno più giovane di lui. Sul suo profilo Instagram, infatti, il campionissimo di Caduta Libera, che appunto torna in tv il 30 dicembre per una puntata speciale, si è lasciato immortalare in dolce compagnia.

Delia Verzeletti, ecco la fidanzata di Christian Fregoni campione di Caduta Libera

Il bagnino di Caduta Libera, come si autodefinisce con un certo orgoglio, a quanto pare avrebbe infatti trovato l’amore e la sua dolce metà è una bellissima ragazza bionda che risponde al nome di Delia Verzeletti. Il bel campione del quiz show, oltre a lavorare come bagnino presso l’Europa Sporting Club di Brescia e a praticare la pallanuoto, sembra tenere fede al detto latino “mens sana in corpore sano”.

Al suo fianco c’è questa ragazza, che ha 26 anni e con la quale si scambia dolcissime dediche d’amore. Lei ha studiato Scienze motorie e Scienze e Tecniche Psicologiche, viene da Brescia ed è una nuotatrice che con Christian Fregoni condivide la passione per il mare e il sostegno nei confronti degli altri, tanto da essere lei stessa una bagnina.

“Sempre più bella, amore mio!”, sono le parole del bagnino di Caduta Libera nell’ultimo post pubblicato dalla fidanzata su Instagram e Delia Verzeletti replica subito con un “La mia vita, ti amo”. I due sembrano affiatatissimi e la ragazza è riuscita nell’impresa di fare perdere la testa al campione del quiz show, fino a farlo innamorare. Sulle tempistiche del loro amore poco sappiamo, se non che va avanti da almeno questa estate.

