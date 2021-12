uomini-e-donne,-l’augurio-di-gemma:-“qualcuno-che-ripari-le-ferite”

Uomini e donne, Gemma Galgani sta trascorrendo questi giorni in famiglia e via social posta i suoi pensieri

Gemma Galgani si sta godendo le vacanze natalizie prima di riprendere il percorso a Uomini e donne che l’ha fatta diventare una dei personaggi più popolari non solo del programma di Maria De Filippi, ma di tutta la televisione italiana.

In questi giorni sta facendo comunque sentire la sua presenza alle persone che la seguono con aggiornamenti sui social dove sta dando molto spazio ai pensieri personali.

Ha fatto un augurio a tutti ma anche a sè stessa. La dama spera di trovare l’amore, la persona giusta, un bravo “calzolaio del cuore che sappia aggiustare, riparare le ferite“.

Uomini e donne, Gemma: “Tenetevi stretta la famiglia”

Non solo amore, la donna si lascia andare anche a una riflessione in generale sulla vita e sulla situazione che ora tutti stiamo vivendo. “Questo è stato un anno difficile per tutti noi, però ci ha insegnato ad apprezzare le piccole cose, a non dar niente per scontato”, ha scritto.

E tra le cose belle da non trascurare e vivere soprattutto in questi giorni di festa, un pensiero va alla famiglia. Gemma ricorda che chi ha la possibilità di trascorrere questi giorni con i propri cari “ha un prezioso tesoro, una fonte di calore dove si forgiano i valori“. È un valore inestimabile, dice che bisogna tenere stretto in uno scrigno.

Per quanto riguarda la trasmissione, Gemma ha un nuovo corteggiatore, Leonardo Bozzetti D’Arcangelo che si è dimostrato molto deciso. Ha detto che vuole conoscere solo lei che apprezza per i suoi modi di fare. “È una persona interessante da conoscere”, ha detto in un’intervista a magazine di Uomini e donne.

