Squid Game, ci sarà una terza stagione dopo la seconda: le trattative Netflix

Squid Game, la celebre serie tv ha conquistato la Top 10 di Netflix per molte settimane, ed è ricordata come la serie evento del 2021 proprio per il suo successo così inaspettato.

Qualche settimane fa è stata resa ufficiale la notizia che il creatore della serie sta già lavorando ad una seconda stagione, ma alcune fonti hanno dichiarato che ci sarà anche una terza stagione già in lavorazione.

Il colosso streaming Netflix ha deciso di cogliere l’occasione e sfruttare il trend crescente della serie tv, la quale in pochissimo tempo ha dimostrato di essere un franchise solido e di successo.

Le iniziative sono ben accettate dal pubblico, che ha cercato in tutti i modi di supportare la serie tv con petizioni e commenti positivi sui social, dietro l’angolo c’è il rischio che forse le stagioni future potrebbero rendere più macchinosa la storia.

La notizia è stata diffusa dalla testata giornalistica The Korea Times, che ha riportato in maniera ufficiale la decisione del creatore Hwang Dong Hyuk di essere a lavoro per una terza serie.

Nell’intervista con la KBS, il creatore della serie Netflix ha dichiarato di essere in trattativa con il colosso streaming per una seconda e una terza stagione.

Questa è la prima volta che il creatore della serie ha dichiarato di essere in trattativa con Netflix per creare una stagione 3, durante la sua intervista il creatore ha dichiarato che seconda stagione si incentrerà sul personaggio di Gi-Hun.

La serie ha avuto il suo successo in lingua originale e sottotitolata in inglese, adesso è stata resa disponibile con il doppiaggio in italiano, in pochissimi giorni è diventata un fenomeno globale seguita da diversi fan in tutto il mondo.

Infatti subito dopo la sua conclusione, diversi fan si sono ispirati a giochi del genere, molto meno violenti, simulati nella vita reale. In alcuni casi questi giochi sono finiti in maniera tragica, tanto da dover proibire qualsiasi riproduzione reale della celebre serie tv in diverse nazioni.

