Partinico: dallo scioglimento per mafia a Comune ‘virtuoso’, un anno attività delle tre commissarie (3)

(Adnkronos) – E’ continuata anche l’attività finalizzata a realizzare la rete LAN aziendale, a dotare tutte le sedi comunali di un nuovo centralino aziendale centralizzato in sostituzione della precedente rete telefonica ormai obsoleta nonché a realizzare il collegamento dati e fonia in tutte le scuole di competenza comunale.Anche la questione Cimitero è stata affrontata per risolvere la perdurante carenza di interventi e la persistente carenza di posti mediante interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi mediante Accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 50/2016, per un importo di € 95.000. Inoltre, con delibera della Commissione Straordinaria del 16 dicembre è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero impegnando una somma pari a € 350.000,00 per la realizzazione complessiva di 320 posti a seguito della approvazione di una variazione al bilancio finanziario di previsione 2021/ 2023 così implementando il precedente stanziamento di questa Commissione per la realizzazione di nuovi loculi, originariamente previsti con il Progetto primo stralcio, nel numero di 160.

Un cambio di passo radicale è poi previsto sul fronte della Pubblica illuminazione a seguito della concessione del servizio di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica della manutenzione e gestione degli impianti e della progettazione di esecuzione degli interventi di miglioramento di efficientamento energetico alla ditta Ottima, il cui servizio inizierà a decorrere dal 1 gennaio 2022 con la consegna degli impianti per i prossimi venti anni. Nelle more, con determina dirigenziale del 18 dicembre 2021 è stato autorizzato il subappalto all’attività di manutenzione ordinaria straordinaria degli impianti di illuminazione. Anche le strade comunali hanno formato oggetto di apposita delibera della Commissione Straordinaria del 16 dicembre 2021 con la quale è stato approvato in linea amministrativa l’Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali per l’anno 2021 per un importo complessivo di € 478.400,00, opera inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2021 //2023. Una attenzione particolare è stata rivolta agli Istituti Scolastici comprensivi.

Tutte le scuole beneficeranno di parte delle somme stanziate per la manutenzione straordinaria dei beni comunali. Una notevole e capillare attività è stata svolta per il rafforzamento dei Servizi sociali sia del territorio che del Distretto socio sanitario di cui Partinico è Comune capofila. E’ stato concluso l’acquisto di due mezzi per trasporto scolastico e l’acquisto di libri per € 9.204,87 grazie al finanziamento del decreto del Ministro della Cultura del 24 maggio 2021 per il sostegno del libro della Filiera dell’editoria. Con provvedimento determinativo del 13 dicembre 2021 si è anche provveduto alla fornitura di attrezzature ludiche finanziate dal decreto Sostegni bis per un importo di € 85.500,30 destinati alle attività dei minori , al contrasto alla povertà educativa e al potenziamento dei centri estivi dei servizi socio educativi territoriali 2021 e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Intensa è stata l’ Attività del Distretto socio sanitario 41. Nell’ambito delle azioni previste dal Progetto PAL 2019, interamente finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tutti i comuni del Distretto hanno utilizzato tali risorse per “Interventi a sostegno della genitorialità e mediazione familiare” e per il “Potenziamento dei sistemi informativi mediante acquisto di attrezzature informatiche”, nonché per l’attivazione dei PUC, Progetti Utili per la Collettività che consentono di inserire i percettori del reddito di cittadinanza in attività di utilità sociale, permettendo di supplire alle note e diffuse carenze di personale degli enti locali, in tali mansioni e di migliorare la qualità dei servizi del territorio.