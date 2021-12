Oroscopo di Branko 31 dicembre: le stelle di questo venerdì di San Silvestro

Ariete – Chi vi circonda vi ama, vi vede in modo positivo: cercate di sfruttare questa cosa. Occhio, però, alla dieta: non mangiate troppo, meglio fare più sport!

Toro – Cercate di trovare il modo per uscire da una situazione di stallo, ascoltate i consigli di chi vi vuole bene. Meglio agire di più, che ne dite di ricaricare le batterie?

Gemelli – Meglio concentrarsi sulle cose davvero necessarie. Cercate di non isolarvi, ma di mostrare a tutti chi siete e quanto valete!

Cancro – Tutti gli sforzi ora verranno ripagati e ci sarà qualcosa da festeggiare. State bene, le idee non vi mancano e la serenità è una costante della vostra vita! Ottimo, no?

Leone – Siete sensibili, forse troppo e per questo cercate di stare sempre sulla difensiva. Siete spensierati, ma forse avete bisogno di fare una pausa e di prendere tutto con calma!

Vergine – Ora è facile affrontare gli ostacoli, sapete come fare per evitare gli altri. State costruendo qualcosa di bello, ma cercate di mantenere tutto in equilibrio!

Bilancia – Ora siete in grado di capire con chi avete a che fare, ma cercate di fare chiarezza nel vostro cuore. Forse avete bisogno di rallentare, di prendere una boccata d’aria!

Scorpione – La giornata trascorre rapidamente e vi toccherà spostarsi. E in fretta. Occhio alle discussioni, alcune però saranno costruttive e vi aiuteranno!

Sagittario – Avete piena certezza di quello che state facendo, ma occhio alla dieta e alle carenze nutrizionali. La salute dipende spesso dall’alimentazione, non trascurate questo aspetto!

Capricorno – Ora siete in grado di esprimervi liberamente e questa è un’occasione da non perdere. L’energia non vi manca: mostratevi per quello che siete, senza paura!

Acquario – Oggi siete molto impulsivi, ma bisogna pensare alle conseguenze delle azioni. A fine giornata sarete un po’ apatici, forse c’è bisogno di uscire dalla quotidianità. Occhio alla dieta e ai lipidi!

Pesci – Gli sforzi del mese scorso ora verranno ripagati e ci sarà qualcosa da festeggiare. Cercate di mettere in pratica le vostre idee, la serenità non vi manca!

