meteo-30-dicembre:-stop-alle-piogge-e-valori-oltre-la-media-stagionale

Il meteo per il 30 dicembre prevede alta pressione africana che porterà un caldo fuori dai valori stagionali e l’assenza di piogge.

Il meteo per il 30 dicembre prevede un clima fino a 15 gradi oltre i valori standard invernali soprattutto sui settori alpini. Questo avvento dell’alta pressione che proviene dal Nord Africa, porterà un’assenza generale di piogge, ma persisteranno nebbia e nuvole basse in corrispondenza delle pianure centro settentrionali.

Le temperature mite persisteranno in Italia per tutta la settimana fino alla giornata di domenica 2 gennaio. Dunque si prevede un Capodanno all’insegna di un meteo stabile in tutti i settori italiani. Invece si toccherà lo zero termico oltre i 3500 metri di quota e qualche nuvole interesserà Alpi orientali, Friuli, estremo Sud e Isole.

In Pianura Padana, sulle coste adriatiche del Nord e nelle valli del Centre, ci sarà la presenza di nebbie a partire dalle prime ore della giornata, mentre si diraderanno nel corso del pomeriggio per poi riaddensarsi la sera. Per quanto riguarda le temperature si prevede un aumento soprattutto al Centro-Nord e Sardegna, mentre ritornerà il vento di Maestrale nelle regioni del Centro-Sud.

Un primo segnale di instabilità si potrebbe verificare intorno al primo lunedì dell’anno in cui si prevede l’arrivo di una perturbazione atlantica al Centro-Nord. Ecco le previsioni meteo nello specifico:

Meteo Nord Italia 30 dicembre 2021 Al mattino il Nord Italia sarà nuvoloso quasi ovunque, e nebbia sulla Pianura Padana. A metà giornata non sono previste variazioni, salvo maggiori nuvole sull'area del Triveneto. In serata ancora meteo stabile con nebbia si rinnovano condizioni di tempo stabile. Centro Il Centro Italia sarà caratterizzato da nuvole di passaggio sulle coste adriatiche. Al pomeriggio non sono previsti fenomeni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto e addensamento delle nubi sulle coste di Marche e Abruzzo. Sud e Isole Maggiori Le regioni settentrionali saranno caratterizzate da un cielo soleggiato ovunque, salvo qualche nuvola sulla Sicilia settentrionale e Sardegna. Al pomeriggio ancora clima stabile ma con nuvole che attraverseranno il Molise. In serata le nuvole in addensamento ovunque.

