massimiliano-ossini-padre-di-due-ragazze:-“ero-molto-geloso”

Massimiliano Ossini sui social condivide molti momenti con la famiglia edè legatissimo alle figlie femmine

Si dice che il primo fidanzato di una donna sia il padre perché è la prima figura maschile che ha nella propria vita che sa dare e ricevere amore. Ed è naturale che il genitore sia molto geloso della figlia.

Non fa eccezione il conduttore Massimiliano Ossini. In occasione ndi un’ospitata a Oggi è un altro giorno, programma di RaiUno condotto da Serena Bortone, ha parlato di Carlotta, Melissa e dei figli maschi.

“Non posso credere che abbiamo 16 e 17 anni, sono troppo cresciute”, ha detto, confermando di essere molto geloso e che quando portano qualche amico a casa “è una tragedia”.

Allo stesso momento si è anche dimostrato molto comprensivo perché a quell’età, ha aggiunto, è giusto che si divertano. E ha anche vissuto il primo distacco con la figlia grande, ormai maggiorenne, che è andata a studiare in un collage in Inghilterra.

Massimiliano Ossini, il nipote come un figlio

Come detto, oltre le femmine ci sono anche due figli maschi. In realtà con la moglie Laura Gabrielli ne ha avuto uno solo, Giovanni. Salvatore è il nipote, figlio della sorella Francesca, di quatto anni più grande, ma cresciuto come un figlio.

Ha dichiarato di essere stato estremamente attento con il nipote “forse perché ha sofferto molto”. Lui è stato il primo a tenerlo in braccio e a cambiarlo. Un legame così forte che non lo considera come un nipote ma un figlio. Il conduttore spesso su Instagram condivide scatti e momenti con tutta la famiglia e non mancano frasi d’amore nei loro confronti.

