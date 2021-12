gigi-d’alessio-salta-il-capodanno:-“ho-il-covid”,-ecco-le-sue-condizioni

E pure a Gigi D’Alessio tocca fermarsi per Capodanno. Il cantante napoletano, classe ’67, è risultato positivo al Covid-19. Lui stesso lo ha comunicato ai suoi fan tramite Instagram. Dunque, anche il nostro Gigi non potrà partecipare al Capodanno di Rai 1. Eppure sembra che l’abbia presa bene, il caro D’Alessio. Cioè, sembra piuttosto tranquillo.

Anche se positivo al Covid-19, Gigi D’Alessio non smarrisce il suo sorriso. “Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il covid”, ha scritto il cantante sul suo profilo. “Fortunatamente sto bene”. E questo è quello che più ci interessa, ovviamente. Per quanto riguarda i suoi impegni di lavoro per la notte di Capodanno, però, salta tutto. Lo sa Gigi e lo sappiamo anche noi…

Anche D’Alessio col Covid: positivo al molecolare

Gigi farà la quarantena in casa, e lì festeggerà l’arrivo del nuovo anno. Non potrà essere presente al Capodanno di Rai 1. “Lo seguirò da casa!”, continua il cantante. E poi non dimentica gli auguri ai fan: “Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita”. Eppure, sotto sotto, c’è spazio anche per un po’ di amarezza.

Nel breve video che accompagna il post, sentiamo il cantante napoletano cambiare appena registro. C’è infatti un piccolo particolare che ha innervosito l’artista. Quale? Lo stesso denunciato pochi giorni fa da Jovanotti, anche lui infettato dal Covid.

5 tamponi tutti negativi, e poi…

“Dopo cinque tamponi antigenici risultati tutti negativi, ho fatto il tampone molecolare ed è risultato positivo”, questo dice D’Alessio, in primo piano. “Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato”.

Badiamo alla salute, prima di tutto. Lo spettacolo non deve per forza continuare. Il cantautore campano non sarà sul palco de L’Anno che verrà all’Ast, e ce ne faremo una ragione. Allo show di Capodanno che andrà in onda in diretta su Rai 1 dalle acciaierie ternane troveremo altri superospiti.

