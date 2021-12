alexa-di-amazon-e-il-dramma-di-una-bimba-di-10-anni

Alexa, l’assistente personale dotato di AI di Amazon, comincia a perdere colpi. Ieri un’allarmata genitrice ha infatti denunciato il dispositivo. Alexa avrebbe proposto una strana “sfida” a una bambina: toccare con un centesimo una presa della corrente scoperta.

Non è la prima volta che l’assistente vocale di Amazon si permette consigli pericolosi agli utenti. L’ultimo svarione del dispositivo è diventato virale sui social, tanto che anche Amazon ha dovuto ammettere il problema. Kristin Livdahl, così si chiama la madre della bimba, ha denunciato Alexa e la sua superficialità.

Secondo la donna la risposta di Alexa avrebbe potuto mettere a rischio la vita della piccola. Che cosa è successo? L’assistente virtuale avrebbe consigliato a sua figlia di dieci anni di toccare con un centesimo una presa di corrente esposta, così come di moda su TikTok (la penny challenge).

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021