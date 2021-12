al-bano-ha-il-covid,-capodanno-addio:-come-sta-il-cantante-di-cellino

Al Bano ha contratto il Covid-19. Per fortuna il cantante settantottenne è vaccinato, con tre dosi, e sembra essere asintomatico. Non ha idea di dove potrebbe aver contratto il virus, ma giura di essere stato sempre attento. Ora dovrà affrontare la quarantena. Per via delle restrizioni non potrà partecipare al Capodanno di Canale 5 al teatro Petruzzelli di Bari.

Al Bano Carrisi è positivo al Covid-19. Lo ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera. “Non capisco i no vax“, ha detto il cantante di Cellino. “Io sto benissimo, non mi sembrava vero. Sto bene“. Quindi le condizioni di salute dell’artista sono confortanti. Non avverte febbre né altri sintomi influenzali. Le tre dosi di vaccino hanno funzionato.

Al Bano positivo al Covid. Capodanno rovinato

“Sto bene, ma purtroppo non potrò essere allo spettacolo di Capodanno, mi dispiace moltissimo”. Il cantante pugliese doveva essere un ospite al veglione musicale di Canale 5, che si terrà al teatro Petruzzelli di Bari, con la conduzione di Federica Panicucci. Ma a causa del coronavirus, Al Bano resterà a casa. Non ha sintomi, Carrisi.

Afferma di stare benissimo. “Quando l’ho scoperto non mi sembrava vero, e non capisco i no vax; questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune”. Il contagio potrebbe essere avvenuto a Barcellona, o a Zagabria o in viaggio. Dato che Al Bano ha partecipato prima a a un concerto in Spagna organizzato dalla Fondazione Montserrat Caballé e poi è stato cinque giorni a Zagabria per festeggiare il Natale con la figlia.

Il capodanno amaro di Al Bano

Per Al Bano il Capodanno è sempre stato un giorno triste. Il trentuno dicembre del 1993 è avvenuta a New Orleans la sparizione (ovvero la morte presunta) di sua figlia Ylenia, che oggi avrebbe cinquantuno anni.

Il cantante ha postato un video su Facebook per parlare delle proprie condizioni, rassicurare i fan e invitare tutti i non vaccinati a immunizzarsi tramite il siero messo a disposizione dallo Stato. Ve lo ripostiamo qui sotto.

