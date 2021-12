accreditati-per-errore-130-milioni-di-sterline:-beffa-per-i-consumatori

Santander ha messo soldi non dovuti su 75mila conti diversi per un totale di 130 milioni. La causa in verssmenti fatti due volte

Un Natale insolito con tanti soldi trovati improvvisamente sul proprio conto la mattina del 25 dicembre. A molti è stato chiaro che forse qualcosa non andava fino a quando la banca ha spiegato cosa fosse successo.

La brittanica Santander ha infatti accreditato per errore una cifra totale di 130 milioni di sterline su 75mila diversi conti correnti. Appena l’istituto si è reso conto del grave errore si è subito attivato per cercare il modo di recuperare i soldi ma l’impresa non è facile per vari motivi.

Siccome non si tratta di soldi contanti è vero che ci sono delle tracce ma anche delle regole. Secondo motivo perché il denaro accreditato senza motivo potrebbe anche essere già stato speso.

Ma il problema è anche un altro, e forse è il principale: gran parte dei casi gli accrediti sono avvenuti su conti correnti di banche rivali.

Santander, bonifici per errori: gli eventuali motivi

Il quotidiano britannico The Times ha provato a spiegare com’è stato possibile commettere un errore del genere che avrà certamente fatto sorridere a tante persone. Il fatto si sarebbe verificato quando alcuni pagamenti effettuati da 2mila account aziendali sono stati effettuati due volte.

Santander ha fatto sapere di aver subito contattato le banche competitor nel tentativo di recuperare tutti i soldi. Come detto c’è però il problema di cosa diranno i clienti delle banche che hanno visto l’accredito e hanno già speso il denero. La banca ha anche spiegato che non ha intenzione di indietreggiare e di perdere neanche una sterlina, mettendosi eventualmente in contatto direttamente con i beneficiari dei bonifici.

