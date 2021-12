Truffa in farmacia, attenti al prezzo dell’Imodium: uno scandalo tutto italiano | Video

Una truffa tutta italiana, che colpisce in farmacia e che deriva anche da una serie di tasse, balzelli e imposte. Una truffa tutta italiana su cui indaga Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, nella puntata in onda mercoledì 29 novembre.

Si parla ancora di farmaci e del loro prezzo, filone su cui si sta spendendo da settimane l’inviato Max Laudadio. Il programma ideato da Antonio Ricci in questo caso indaga sul prezzo dell’Imodium al banco della farmacia. Il risultato? Noi italiani paghiamo cifre in certi casi anche del 600% superiori a quelle che vengono corrisposte in altri paesi europei, più o meno ricchi.

Dopo essersi occupato di paracetamolo ed ibuprofene, come detto Laudadio si concentra sull’Imodium. Ma il risultato non cambia: i rincari sono scandalosi, pari a quelli registrati per gli altri farmaci. Insomma, una truffa al banco della farmacia. E a pagare, siamo sempre noi italiani. Nel servizio qui in calce, il dettaglio con tutti i prezzi.