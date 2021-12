sonia-bruganelli,-arrivederci-al-gf-vip:-ecco-chi-arriva-al-suo-posto

Sonia Bruganelli, Laura Freddi prenderà il posto della opinionista al Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, nella puntata di Lunedì 3 Gennaio al suo posto ci sarà Laura Freddi, l’ex concorrente della prima edizione.

Laura Freddi è stata una scelta insolita per il programma di Alfonso Signorini, proprio perché la showgirl è diventata famosa per aver avuto una relazione con Paolo Bonolis, l’attuale marito dell’opinionista in carica.

Il capodanno insolito per Laura Freddi, proprio perché dovrà ricoprire il ruolo di opinionista al fianco di Adriana Volpe, dopo che alcuni avevano pensato che Adriana sarebbe potuta rimanere sola per l’evento di Capodanno.

La scelta di sostituire l’opinionista attuale per la puntata del 3 Gennaio 2022, è stata annunciata in diretta, proprio perché l’opinionista aveva dichiarato di avere delle vacanze “prenotate” a Dubai.

Tutti si chiedono come reagirà l’opinionista nel momento in cui saprà della sostituzione con Laura Freddi, alcuni pensano che questo possa essere un terreno fertile per eventuali provocazioni e discussioni nella trasmissione in onda su Canale 5.

Sembra che oltre alla sostituzione dell’opinionista, durante la puntata del 3 Gennaio 2022, il pubblico attenderà con ansia l’ingresso di Kabir Bedi e Delia Duran, la quale varcherà la soglia della Casa dopo le vicende avvenute con il marito Alex Belli.

Ultimamente il conduttore Alfonso Signorini, ha tolto spesso la parola alle sue opinioniste, durante la puntata del 27 Dicembre 2021, sia Adriana Volpe che la Sonia hanno trovato più spazio per i loro interventi.

Qualche settimana fa l’opinionista ha avuto una discussione con Alex Belli, nella concitazione Alfonso Signorini tolse la parola all’opinionista scatenando la furia della donna, sembra che l’opinionista abbia lasciato lo studio durante la pubblicità, per poi riconvincersi di entrare in studio e continuare la diretta del reality show in onda su Canale 5.

Lo scontro tra i due aveva fatto intendere all’opinionista che molto probabilmente sarebbe stata sostituita con un altro elemento, sembra che il conduttore Alfonso Signorini dopo questa discussione, abbia lasciato più spazio alle due opinioniste.

Nel suo mirino ultimamente c’era Adriana Volpe, la quale è stata interrotta più volte rispetto alla seconda opinionista, ma a quanto pare le acque sembrano essersi calmate subito dopo.

