Sissi, dove è girata la serie TV in onda su Canale 5

Sissi, le scene per riprodurre i luoghi dell’Impero Austro-ungarico sono state allestite in tutte Europa, anche in Italia

Cartoni animati, serie e film. Il fascino che da decenni suscita quella che fu l’Imperatrice d’Austria Sissi è tanto. E per un personaggio del genere non potevano che essere magnifici gli scenari dov’è stata girata la serie televisiva.

La produzione della serie è tedesca ma le location sono europee e in particolare quello che fu una volta il territorio dell’impero multietnico al confine con l’Italia orientale.

Da questa sera su Canale 5 episodio dopo espisodio sarà ripercorsa la storia dolce e amara della testa coronata più amata dal pubblico. Molte riprese sono state fatte ‘in casa’, ossia in Germania. Würzburg, in Baviera, è diventato il luogo ideale per riallestire la corte asburgica con il castello in stile barocco.

Sissi girata anche in una regione italiana

Tanti le sedi dei balcani scelte non solo perché posti naturali, luoghi dove la principessa ha regnato, ma anche per le bellezze mozzafiato.

Ma non solo paesi dei balcani, anche baltici, Estonia, Lituania e Lettonia. Nella capitale di quest’ultima, Riga, le riprese sono avvenute presso l’Opera Nazionale Lettone e la Casa della Società Lettone è stata trasformata nel Castello di Buda di Budapest, sede di incontri ed eventi nelle raffinatissime e opulenti sale.

Le scene ambientate a Vienna in strada, invece, non sono state girate nella capitale austriaca ma sempre a Riga, ricreando l’ambientazione dell’Ottocento.

Per il palazzo reale asburgico è stata utlizzato l’edificio della Società Filarmonica Nazionale Lituana con la sua stupenda facciata. Il set è stato allestito anche in Italia, in varie zone del Piemonte.

