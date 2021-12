Oroscopo di Paolo Fox 30 dicembre: questo giovedì arriverà fortuna e amore

Ariete – In amore dovete smussare gli spigoli di un rapporto. Rimandate gli incontri di lavoro al prossimo anno.

Toro – Fate più attenzione all’amore. Potrebbero esserci buone possibilità lavorative ma dovete risolvere problemi di denaro.

Gemelli – Anche se amate la compagnia a Capodanno vorrete poche persone intorno. Sul lavoro dovete fare una scelta indispensabile per recuperare la serenità.

Cancro – Cercate di concludere l’anno serenamente e non pensate alle spese. Abbiate pazienza sul lavoro, le cose si sbloccheranno. Attenti sul lato economico a causa di Saturno contrario.

Leone – In amore oggi sarete un po’ nervosi, attenti agli incidenti diplomatici. Sul lavoro limitatevi a mantenere ciò che avete, le novità ci saranno con il prossimo anno.

Vergine – Evitate le situazioni troppo caotiche tanto in amore quanto nel resto, almeno tra oggi e domani. Sul lavoro siate attivi fin da adesso in vista del nuovo anno.

Bilancia – In amore si recupera piano piano, ma le coppie che hanno discusso molto non possono recuperare in poche ore. Sul lavoro avete ritmi serrati, cercate di non strafare.

Scorpione – La Luna nel vostro segno vi invita a fare scelte importanti per il futuro in amore. Nessun grande evento in vista sul fronte lavorativo, solo una grande tranquillità.

Sagittario – In amore potreste vivere qualcosa di nuovo in questi ultimi due giorni del 2021. Sul lavoro potreste sviluppare una buona idea nelle prossime settimane.

Capricorno – Quest’anno si conclude alla grande in amore, potresti vivere un ottimo 2022. Chi ha qualcosa in sospeso al lavoro avrà buone notizie nelle prossime settimane.

Acquario – Luna ancora opposta in amore, ciò può ingigantire quelle che sarebbero altrimenti piccole polemiche. Al lavoro, oggi, la giornata è poco fruttuosa.

Pesci – Oggi inizierà in modo un po’ strano, alcuni potrebbero avere bisogno di riservatezza a Capodanno. Si spera che non dobbiate lavorare in questi giorni.

