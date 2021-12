massimiliano-ossini-e-la-moglie-laura:-il-racconto-della-grave-malattia

Il conduttore Massimiliano Ossini è sposato dal 2003 con Laura Gabrielli: imprenditrice ascolana, Laura si è ritrovata ad affrontare un tumore alla tiroide durante la sua ultima gravidanza.

Massimiliano Ossini è un conduttore televisivo, noto per “UnoMattina Estate”, “Mezzogiorno in famiglia”, “Cronache animali” e “Linea bianca”. A partire da questa sera sarà su Rai 2 con un nuovo programma, “Kalipè”.

Ossini è molto legato alla sua famiglia: dal 2003 è sposato con Laura Gabrielli, imprenditrice ascolana, e i due sono genitori di Carlotta, Melissa e Giovanni. Il conduttore ha parlato più volte della malattia della moglie, la quale ha lottato contro un tumore alla tiroide.

Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli: la gravidanza nonostante il tumore alla tiroide

In un’intervista per il settimanale DiPiù, Massimiliano Ossini ha raccontato del giorno in cui la moglie, dopo una visita, lo ha chiamato con due notizie, “una buona e una cattiva”. Laura Gabrielli, in quell’occasione, ha riferito al marito di essere incinta e, allo stesso tempo, di avere il tumore alla tiroide che andava ad intaccare tutti i linfonodi del collo.

“Mi si è aperta di fronte una voragine, non sapevo più che fare” ha spiegato il conduttore, aggiungendo che i medici avevano consigliato alla moglie di interrompere la gravidanza, in quanto non si sarebbe potuta curare mettendo in pericolo sia lei che il bambino.

Massimiliano e Laura avevano già avuto Carlotta e Melissa e, nonostante le avvertenze dei medici, hanno deciso di proseguire con la gravidanza e procedere con le cure successivamente. Dopo quattro mesi, i medici hanno constatato che il feto non avrebbe avuto complicazioni e, così, hanno tolto la tiroide di Laura con un intervento chirurgico delicato, insieme ai linfonodi del collo.

Dopo la nascita di Giovanni, Laura ha iniziato i cicli di radioterapia. Oggi l’imprenditrice è in salute e si sottopone a delle visite di controllo ogni sei mesi. I due sono molto felici del matrimonio e della famiglia che hanno costruito. Laura, in un’intervista con il settimanale Nuovo, ha affermato: “Ogni giorno rinnoviamo la nostra promessa”.

The post Massimiliano Ossini e la moglie Laura: il racconto della grave malattia appeared first on Ck12 Giornale.