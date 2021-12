le-lacrime-di-manila-al-gf-vip;-liti-e-critiche-nella-casa

Ieri, martedì 28 dicembre 2021, nella casa del Grande Fratello VIP, abbiamo assistito alle amare lacrime di Manila Nazzaro. Ma per quale motivo l’ex Miss Italia si è abbandonata al pianto? Dietro ci sarebbero alcune accuse non gradite. Qualcuno avrebbe detto che Manila è la concorrente più falsa mai apparsa nel reality.

Piange, la nostra Manila, e poi si confida con Katia Ricciarelli, raccontandole di sentirsi molto delusa. La Nazzaro credeva di aver trovato delle amiche sincere nella casa del GF VIP e invece ora si accorge di essere circondata da arpie. Katia, ovviamente, non è rimasta insensibile a quel pianto e subito si è scagliata contro Lulù, accusandola di essere una carogna.

Manila Nazzaro piange delusa dopo che Clarissa l’ha accusata di essere falsa

Nella casa del Grande Fratello VIP scorrono lacrime senza sosta. Si piangono lutti, delusioni amorose, amicizie tradite, nostalgie e soprattutto tristezze irrisolte. Anche Manila Nazzaro, che sembrava una delle concorrenti più forti e strutturate, alla fine ha ceduto e si è messa a frignare. Dopo un po’ di singhiozzi, la concorrente si è sfogata con Katia Ricciarelli, che per riequilibrare la situazione ha rivolto subito trovato le parole giuste per stigmatizzare il comportamento non troppo leale di Lulù. “Quella è una carogna“, ecco le parole testuali della Ricciarelli.

Manila Nazzaro, a quanto pare, è rimasta delusa dal comportamento delle Princess. Clarissa Selassiè, prima attraverso un post sui social e successivamente dallo studio, l’ha infatti accusata di essere la concorrente “più falsa di tutte le edizioni”. E poi, durante la trasmissione serale, le due sorelle non hanno speso mezza parola per difenderla. Questo comportamento ha causato enorme dolore nel cuore della povera Manila. Qualcuno è intervenuto a consolarla. Soprattutto Katia e Soleil Sorge.

Chi è la più falsa del GF?

“Io sarò anche ruvida… ma sono diretta. Io ci metto la faccia. Siamo alla follia più totale. Per me, dopo tutto quello che ho fatto, questa è una grande sconfitta!”, ecco come si è lamentata Manila ripensando a quanto è successo durante la trasmissione serale. A deluderla è stata Lulù. Ma anche Manuel Bortuzzo l’ha delusa.

“Neanche lui è venuto a farmi una carezza”, ha spiegato l’ex Miss. “È la cosa che mi fa più male, perché per lui ho sempre fatto tutto quello che potevo fare”. Manila non vuole essere accusata di essere falsa. Per lei i bugiardi e i disonesti sono altri…

Al GF ognuno accusa l’altro di falsità. E non si sa più a chi credere. Sembra di essere finiti in un grande paradosso del mentitore. Lo conoscete? L’antico Epimenide, che era cretese, disse una volta: “tutti i cretesi sono bugiardi“; se è cretese e bugiardo anche lui, la sua affermazione è falsa. Ma essendo vero che i cretesi dicono sempre bugie, allora la sua affermazione è vera…

