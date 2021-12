Forrest Gump, chi è l’uomo che ha ispirato la famosa corsa

Forrest Gump è il film con Tom Hanks nei panni del protagonista. È tratto dal romanzo di Wiston Groom ma in quelle pagine la scena non c’è

La pellicola è del 1994, otto anni dopo l’omonimo libro. Pare che lo scrittore non fosse particolarmente entusiasta della trasposizione cinematografica perché troppo lontana dalla trama editoriale.

La storia del giovane americano che ha un basso QI è piena di ostacoli a causa della sua condizione, ma grazie innanzitutto alla mamma, che pretende che il figlio sia trattato come tutti gli altri, e alla grande forza di volontà, affronta e quasi condiziona i più grandi eventi della storia americana dal postguerra in poi.

Forrest Gump, la storia vera di Louis Michael Figueroa

A rappresentazione delle difficoltà e degli ostacoli che si trova davanti, il regista inserisce la famosa scena della corsa, assente nel romanzo. L’ispirazione l’ha avuta da una storia vera con Louis Michael Figueroa come protagonista.

Il giovane aveva sedici anni nel 1981. Si classificò prima nella celebre Maratona di Los Angeles per la sua categoria e successivamente dalla sua città New Brunwick, nel New Jersey, per sostenere la racconta fondi a favore della società americana del cancro, la American Cancer Society, corse fino a una spiaggia della Georgia.

Spiegò che lo fece per la promessa fatta al fratello di un amico, un bambino di dieci anni sofferente per via del cancro. Dove terminò la corsa a un giornalista dichiarò che dormiva quando era stanco, mangiava quando aveva fame e soddisfava tutti i bisogno naturali ogni volta che sentiva la necessità, frase che nel film il protagonista pronuncia alla signora alla quale quale raccontata tutta la sua vita mentre aspetta il bus.

