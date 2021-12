focolaio-sul-traghetto,-stop-improvviso-ai-passeggeri:-caos-nella-notte-in-sardegna

Focolaio Covid sul traghetto che va da Golfo Aranci, in Sardegna, a Livorno, in Toscana: una scena che rimanda tristemente alla tarda estate 2020, quando proprio la Sardegna si trasformò, almeno mediaticamente, nella culla della “seconda ondata” della pandemia. L’equipaggio è contagiato e così si è deciso per lo stop all’imbarco dei passeggeri alle 20.30 di martedì sera, generando non pochi disagi alla vigilia di San Silvestro. Sulla Nave della Forship Mega Express Five sono stati infatti accertati alcuni casi di contagio da Covid-19 e la sicurezza generale è diventata tema prioritario.

“Con alto senso di responsabilità – si legge in una nota della Guardia Costiera -, il Comando della Nave si è fatto carico del trasbordo dei 334 passeggeri e 113 veicoli sulla nave Moby Wonder, in partenza dal porto di Olbia con destinazione porto di Livorno, sotto la super visione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e della Direzione Marittima della Sardegna Settentrionale, sotto il coordinamento del C.V. (CP) Giovanni Canu”.

A complicare ulteriormente la situazione, già tribolata, ci hanno pensato le condizioni meteo avverse. Le raffiche di vento di maestrale che superavano i 50 nodi di intensità infatti hanno bloccato per ore il traghetto, che solo dopo diverse ore ha potuto ricevere l’autorizzazione per il trasferimento in sicurezza nel porto di Olbia, dove ha ormeggiato presso l’accosto n.9 verso le ore 23.50.