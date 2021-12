Disney+, The Book of Boba Fett debutterà il 29 Dicembre 2021 – VIDEO

Disney+, l’iconico personaggio di Boba Fett ha fatto la sua comparsa nella serie tv The Mandalorian per poi avere anche una piccolo parte in Star Wars: The Bad Batch. La serie è il primo spin off della celebre serie tv The Mandalorian, la quale è stata realizzata interamente in live action.

L’opera è stata annunciata dopo i titoli di coda della seconda serie The Mandalorian, per poi esser rivelata al pubblico nel corso dei mesi, gli ultimi materiali trapelati circa la nuova serie tv targata Star Wars sono stati svelati sui canali ufficiali social.

Nella serie tv i protagonisti saranno Boba Fett, interpretato da Temuera Morrison e Fennec Shand, la quale è stata interpretata in precedenza da Ming Na Wen in The Mandalorian. Entrambi sono due cacciatori di taglie che uniranno le loro forze per riuscire ad impossessarsi del dominio di Jabba the Hutt dopo la caduta dell’Impero.

L’assassina e mercenaria asiatica è stata la protagonista dell’ultimo trailer rilasciato sui canali social di Star Wars, la pagina di Twitter della produzione ha mostrato le doti di combattimento della mercenaria e il caratteristico vestiario che risalta grazie al suo elmo vistoso e dalle forme appuntite.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Star Wars, Anakin parteciperà allo spin-off su Ahsoka Tano

Disney+, i fan di Star Wars non vedono l’ora di scoprire come i due mercenari riusciranno a sconfiggere il dominio di Jabba the Hutt

Il personaggio di Fennec Shand ha debuttato durante la quinta puntata nella prima stagione dello show The Mandalorian, per poi esser citata nuovamente in Star Wars: The Bad Batch, lo show animato ambientato nell’era della Guerra dei Cloni, dove l’Impero stava cercando di riconquistare i territori persi.

La nuova serie tv incentrata sul mondo di Star Wars, è stata ideata da Jon Favreau, la stessa mente dietro The Mandalorian, ha visto la regia di Robert Rodriguez prendendo spunto dall’iconico personaggio di George Lucas.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Disney+, il Libro di Boba Fett lascerà i fan a bocca aperta

La colonna sonora è stata affidata a Ludwig Emil Tomas Goransson, il quale si è occupato in precedenza delle colonne sonore per The Mandalorian, la produzione esecutiva è stata affidata a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Robert Rodriguez. Tutti i fan attendono con trepidazione la mezzanotte del 29 Dicembre 2021 per riuscire a capire cosa si cela dietro la storia di Boba Fett.

The post Disney+, The Book of Boba Fett debutterà il 29 Dicembre 2021 – VIDEO appeared first on Ck12 Giornale.