delia-duran-nuova-concorrente-gf-vip:-la-soap-opera-continua

Delia Duran, modella venezuelana e moglie di Alex Belli, entrerà al GF Vip, ma questa volta in qualità di concorrente.

Delia Duran è già entrata molte volte nella casa del GF Vip 2021, ma il prossimo 3 gennaio sarà la nuova concorrente. Questa è una svolta nel reality di Canale 5, dopo che suo marito Alex Belli, è stato qualificato alla ventisettesima puntata.

L’entrata nella caSa si Delia Duran si mormoreggiava già da molto. La modella infatti si troverebbe già in quarantena per le per rispettare le normative Anti-Covid 19. Questa nuova concorrente però potrebbe non riscontrare le simpatie della sua rivale Soleil Sorge, che è stata più volte beccata in atteggiamenti molto intimi con suo marito.

Tra le due ci sono stati molti scontri quando Delia entrava nella casa a far visita a Alex Belli, ma non solo, in una delle puntate Delia si è lasciata andare anche in un abbraccio con Soleil e suo marito. (CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti sul profilo Instagram di Delia Duran)

Un’altra novità del programma sarà il cambio di opinionista in studio. Al posto di Sonia Bruganelli che è impegnata in una vacanza natalizia con la sua famiglia a Dubai, ci sarà Laura Freddi, conosciuta per essere una delle prime concorrenti del GF Vip.

Due nuovi concorrenti al GF Vip oltre Delia Duran

Colpo di scena nella sesta edizione Grande Fratello Vip, ma Delia non sarà l’unica. Un nuovo concorrente sarà anche la celebre star della serie tv degli anni ’70 “Sandokan“, Kabir Bedi. La novità è stata annunciata dal conduttore Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Gf Vip.

L’attore indiano naturalizzato italiano ritornerà in tv per intrattenere il pubblico del reality. Tra le new entry di gennaio potremmo vedere anche Adelaide De Martino, la sorella del conduttore ed ex fidanzato di Belen, Stefano De Martino. Non è escluso che ci sia un ritorno al GF Vip di concorrenti che hanno già partecipato in passato al programma.

