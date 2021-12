arisa-e-vito-coppola-avvistati-insieme:-l’intesa-tra-i-due

Arisa e Vito Coppola, è stata la coppia nata durante il programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, i due sono stati visti insieme da Rossella Erra, la quale ha svelato di averli beccati subito dopo la fine del programma su Rai1.

I due hanno trionfato durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, il gossip è stato alimentato dalle prodezze nel ballo e soprattutto dal feeling che si è creato tra i due mentre si esibivano sul palcoscenico.

Tutti si chiedono se la cantante e il ballerino sono fidanzati, la coppia ha smentito tutto ma un retroscena ha acceso il gossip, Rossella Erra ha dichiarato su RTL 102.5 che i due sono stati avvistati a Napoli, stanno trascorrendo dei momenti insieme.

Erano in un ristorante e in un albergo che da su Via Caracciolo, i due stanno vivendo la relazione e stanno creando un feeling interessante, il quale potrebbe sfociare in qualcosa di più importante.

Durante l’intervista con RTL 102.5 Rossella Erra ha dichiarato che tra i due potrebbe esserci qualcosa di più importante che una semplice amicizia, infatti tra i due è nato un feeling interessante, proprio perché Rossella Erra ha sentito il ballerino negli ultimi giorni, ne ha approfittato per dargli diversi consigli.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Arisa e Vito Coppola, amore a Ballando con le Stelle? “Se son rose…”

Arisa e Vito Coppola, tra i due nato un feeling il ballerino molto probabilmente uscirà allo scoperto

Rossella Erra ha parlato anche di Morgan, la quale ha dichiarato di aver fatto arrivare in finale Morgan, infatti è stata una soddisfazione per la giudice riuscire a cambiare i verdetti della giuria permettendo di farlo arrivare in finale.

La coppia composta dalla cantante e dal ballerino attualmente si trova a Napoli in vacanza, hanno dormito nella stessa camera d’hotel e le storie condivise sui social hanno lasciato intendere ai followers che tra i due c’è del tenero.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Arisa e Vito Coppola: la cantante fa chiarezza sui loro baci

In una delle storie pubblicate dal ballerino, la cantante viene invitata a dire ciao con una voce assonnata, mentre nelle storie pubblicate dalla cantante sembra che dopo aver inquadrato l’orizzonte ci sia un “bell’ometto”, il quale si avvicina a lei mentre riprende il balcone del loro hotel che affaccia su Via Caracciolo.

The post Arisa e Vito Coppola avvistati insieme: l’intesa tra i due appeared first on Ck12 Giornale.